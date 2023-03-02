Omakase是香港近年續漸流行的點餐方式，大家不必揀選餐點，由廚師直接為大家選擇菜式。記者今日實試一間近月於太古新開的Omakase餐廳，餐廳主打蒸蛋以及山幸拖羅壽司，由均受過日本師傅訓練的廚師製作。即睇店內環境、菜式以及地址！

太古Omakase新店實試！$490/9件 晚市套餐可嘗到大部分壽司

於今年大年初七開業的鰭孝（太古城分店），是區內最新的Omakase餐廳。餐廳燈光柔和、環境整潔，牆身、地板、桌椅用上淺色木材，具日式簡約風格。大家可以直接坐在開放式廚房旁的高桌，一邊欣賞廚師製作美食，一邊品嘗江戶前壽司等美點。

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鰭孝提供多種江戶前壽司套餐，全部均包含了主打菜式——蒸蛋、以築地著名吞拿魚批發商——山幸提供的吞拿魚所製作的中拖羅壽司。午市套餐價錢由$490起，有9件壽司，在Omakase餐廳之中，價格不算太高，而晚市套餐由$690起，但會另外包含八爪魚、燒金木鯛配宮崎柑桔兩款前菜。預算有限的朋友，可於價錢較優惠的午市時段到訪。

記者品賞了午市套餐「櫻」，「櫻」包含了作為前菜的蒸蛋、九件自選壽司（包括一份中拖羅壽司）、一客烏冬或手卷，以及作為甜品的雪糕。鰭孝的廚師會在大家入座後，詢問大家有沒有食物敏感或不想吃的食物，之後便會選擇經醃製的時令食材，為大家製作江戶前壽司。此外，大家亦可以要求廚師打開食材箱，直接點選適合自己口味的壽司。

作為主打菜式的蒸蛋，相當著重溫度，會待客人悉數就座後才開始製作。蒸蛋口感十分滑，在鮮蝦、芫荽與柚皮等配料的交雜下，酸鹹兩味雜陳，帶有層次。在大家享用蒸蛋的同時，廚師會開始製作江戶前壽司，大家可以欣賞到廚師將壽司食材即搓、即切、即燒的姿態與技術。

廚師為記者分別製作了油甘魚、鰤魚、赤身醬油漬、中拖羅（吞拿魚）、帶子、赤貝、富山縣白蝦、小肌（小黃魚）以及穴子（海饅）九種壽司。大部份壽司色澤豐富，賣相可觀。鰤魚與中拖羅片上有由深至淺的漸變紅色，而赤貝經切割後的造型猶如波浪，饒具動感。壽司亦相當可口，大部份魚片的油脂分佈適中，不太油膩，鮮味亦相當充足。

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九款壽司裡，記者特別喜歡小肌壽司。外觀方面，小黃魚片以扭紋的姿態呈現，猶如海浪水紋，有帶人到小黃魚的原生地——大海的感覺。味道方面小黃魚片經醋漬，帶有一點而又不甚強烈的腥味，相當可口。

吃過壽司後，廚師為記者呈上手卷、玉子與甜品。蔥拖羅手卷中，蔥粒讓拖羅味更為突出；而以正方體呈現的玉子使用特別的技巧蒸製，玉子上沒有紋理，彈性充足，帶有較強烈的甜味，猶如一客的雞蛋布甸。至於甜品，餐廳為記者預備了抹茶雪榚，雪糕茶味充足且不太濃，拾如其分。

整體而言，餐廳環境與餐點不錯，是一間較為實惠的Omakase餐廳。對生冷食物較為抗拒的朋友，可以先向餐廳揚聲，廚師會將部份魚片火炙。大家不用怕吃不了魚生，就不能享受Omakase中，與廚師互動的樂趣。

（HK01 黃寶瑩 攝）

目前，太古城中心亦正提供餐飲優惠，大家可以搶購 6 折餐飲現金券並在鮨孝使用，詳情可留意「shoppingplus.swireproperties.com」網上平台。

鮨孝（太古城店）

地址：太古太古城中心2樓255及266號舖

開放時間：每日12:00 - 14:30；18:00 - 21:00

電話：6210 5717

