尖沙咀好去處K11 MUSEAxMINI寵物花園　毛孩放電打卡手推車免費借

寵主與毛孩到尖沙咀行街，K11 MUSEA有Pets Garden寵物友善花園，毛孩可以盡情放電之外，更可與MINI靚車打卡拍照。



K11 MUSEA與香港MINI合作，聯手締造Pets Garden寵物友善花園，朝10至晚10，即日起對外開放。兩組1:1的MINI COUNTRYMAN裁剪模型，一架是亮麗Chili Red，另一架是高冷Sage Green，恭候大家拍照。花園還設有長凳、寵物小屋、高架步行橋和印有代表自由與速度的MINI徽號「站牌」，每樣均是「打卡」熱點，讓照片留住毛孩的開心快樂時刻。

（K11 MUSEA 提供）

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寵主們在Pets Garden為狗狗留倩影後，若上載至個人Instagram帳戶，並加指定標籤（@K11MUSEA、#K11PetsGarden、@minihk_official和#MINIHKBIGLOVE），到4樓禮賓尊區出示帖文，即可換領「MINI再生蛋」一份。

如果想和真MINI車合照，一輛MINI COUNTYMAN STYLE EDITION亦由即日起至6月11日期間，在K11 MUSEA地下Koncierge附近展出。

（K11 MUSEA 提供）

此外，香港愛護動物協會（SPCA）也在Pets Garden舉辦「毛孩美容工作坊」，邀請了專業美容師講解毛孩日常美容技巧，教寵主輕鬆為愛寵悉心打扮，保持儀容整潔及健康成長。工作坊將於6月10日舉行，費用HK$55，當中包括價值超過HK$350的禮物包一份。為方便寵主輕鬆帶狗狗逛商場，K11 MUSEA會提供寵物手推車，免費借用給攜帶寵物的訪客。

（K11 MUSEA 提供）

K11 MUSEA Pets Garden 寵物友善花園

地點︰香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 7 樓 Bohemian Garden

開放時間︰每天10:00-22:00

前往路線︰可乘坐位於地下KENZO旁的升降機，直達7樓



注意事項︰

1.歡迎各寵主攜同寵物狗和貓進入Bohemian Garden和K11 MUSEA。

2.每名寵主歡迎攜帶不多於2隻寵物（狗或貓）到Bohemian Garden。

3.寵物在任何情況下必須有人監管，於Pets Garden散步時必須繫上繩帶。

更多詳情及到訪條款請參閱官方網站 https://www.k11musea.com

（K11 MUSEA 提供）