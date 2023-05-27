簡單行山路線︳蝦山篤清水灣布袋澳村盡覽　平坦易走遠眺石澳鶴嘴

記者親試蝦山篤簡單行山路線，約1.5小時左右完成。行山新手想參考入門路線或想輕鬆享受郊遊樂趣的遊人不妨參考。

攝影︰尹嘉蔚



先提醒行山人士要預計好時間，帶齊糧水及充足裝備，並加合適的裝束上山。行山新手記得要多搜集資料，了解行程及時間，評估自己的能力才計劃行程，找富經驗的同行者隨行，再度提醒大家請勿破壞自然生態，自己垃圾自己帶走。

蝦山篤、清水灣、布袋澳村一覽無遺

蝦山篤是輕鬆的行山路線，雖然少遮蔭，不過易走，不會太疲勞。路線沿途風景本來平淡，直至向上走見倘大的清水灣，頓時心曠神怡，在假日時海上擠滿了遊艇，眺望布袋澳村、清水灣半島、青洲及南中國海。

蝦山篤行山路線，本來平淡，直至向上走見倘大的清水灣，頓時心曠神怡。

石澳鶴嘴小西灣縮影相映成趣

蝦山篤的位置有一張顯眼的長木椅，並沒有路牌說明。如有時間、體力及隨行有行山經驗者，可登田下山。不過，一直沿釣魚翁郊遊徑慢慢行至大廟，沿途風光已夠旖旎。視線最廣闊之處，見右方清水灣，左方新界東南埋填區。沿路下石級，看見一座巨石，可稍事休息，對岸是東龍洲，遠眺石澳、鶴嘴、小西灣，腳下見佛堂門天后宮，盡是縮影十分有趣。

按圖睇打卡位（遠眺布袋澳村、清水灣、東龍洲等）▼▼

+ 9

在清水灣巴士站下車，沿大坳門路往清水灣俱樂部方向行，約10-15分鐘留意右方大涼亭，涼亭後有樓梯接上釣魚翁郊遊徑，左轉繼續前行下降往大廟，到達清水灣俱樂部入口泊車位，左轉折返大坳門道直行，右轉沿布袋澳村路到達布袋澳村，可乘小巴返寶林。

路線：清水灣＞蝦山篤＞大廟＞布袋澳村

需時：約1.5小時（不連拍照）

新手難度評級：2/10

補給：布袋澳村士多

注意：

1. 防曬及蚊裝備、充足糧水。

2.可不走布袋澳村，到大廟後左轉沿大坳門路直行，至布袋澳村路交界乘小巴返寶林。

其餘難度評級參考︰

【Oasistrek】難度評級︰1.5/5

起點及終點交通：

起點交通：

巴士91號（鑽石山站 - 清水灣），於清水灣總站下車。

終點交通：

小巴16號（布袋澳 - 寶琳公共運輸交匯處），於黃石碼頭上車。

自駕人士︰

清水灣二灘停車場、清水灣俱樂部外咪錶位、蝦山篤停車位。