室內好去處2023！全港室內好去處43大推介！室內好去處即使落雨或天氣炎熱都適合前往，今次記者整理多個室內好去處、室內遊樂場、釣蝦場、射箭場及賽車場等，大部分空間夠大又闊絡、玩樂設施多元化，無論大人或小朋友都可以一齊玩，訓練體力和創意，就算落雨天陰都可以大玩特玩，盡情放電！



（文章內提及之價格，以發稿日期為準，排名不分先後）

室內好去處2023｜43大室內落雨好去處！可持續未來館/保齡球場

室內好去處【1】領展可持續未來館

室內好去處首個推介「領展可持續未來館」，位於樂富廣場佔地約6,800呎，公眾除了可以免費參觀常設及期間限定展覽，例如展示及討論本地農業、食物絕種、廚餘問題、飲食走塑等糧食系統話題，每逢周末館內更提供講座及工作坊等，家長們可藉此向孩子講解環保知識。

館內設置270度沉浸式影片放映區，讓參觀者置身在投射光影之中打卡，同時可了解人類、大自然和食物的微妙關係。另外亦有主題放映區、互動遊戲，可持續茶餐廳「綠續冰室」及零售概念環保店「米仔站」等，內容豐富！

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室內好去處｜領展可持續未來館 詳情

地址：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場A區3樓

開放時間：11:00 - 19:30（最後入場時間19:00）

入場費：免費入場

詳情：https://bit.ly/3I37WMS

室內好去處【2】大角咀5萬呎室內運動遊樂場

位於大角咀、鄰近奧海城的Super Sports Park於4月1日全新開幕，佔地約5萬呎，場內有滑板場、滾軸溜冰場、彈床區、空中滑索、攀石牆等逾20款刺激好玩的遊樂運動設施，大人小朋友都可以齊齊放電！由即日起於Kkday預訂門票，每位$200可以玩足3小時，再送爆谷或小食拼盤！

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地址：香港大角咀海輝道18號銀海坊 G03 & G05舖

開放時段：10:00-13:00/ 13:30-17:30/ 18:00-21:00

購票：請按此

室內好去處【3】堅尼地城全新室內遊樂場

堅尼地城全新室內遊樂場Sooper Yoo於去年開幕，佔地約一萬呎的場地設有7大主題遊戲區，包括好玩刺激的大型攀爬迷宮Sooper Yoo Scramble Course，多層障礙迷宮融合奧運項目設計，訓練小朋友的速度和平衡力！

詳細介紹、地點及價錢：

堅尼地城全新室內遊樂場！設7大遊戲區 必玩攀爬迷宮/小型賽車

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室內好去處【4】荃灣30,000呎歷險攀爬樂園

位於荃灣，開業不久的歷險攀爬樂園佔地達30,000呎，為全港現時最大的室內歷險攀爬樂園。樂園分為6大主題區，可以一次過體驗空中繩網、攀石、洞穴歷險等，還有Party Room及餐飲區等設施，一條龍玩到盡！

地址：香港新界荃灣楊屋道88號7樓全層、8樓802號舖

開放時段：星期一至四：11:00 - 20:00、星期五：12:00 - 21:00、星期六、日及公眾假期：10:00 - 21:00

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詳細介紹、地點及價錢：

全港最大歷險攀爬樂園登陸荃灣！30,000呎+6大主題區/抱石/繩網陣

室內好去處【5】沙田/太古抱石牆

近年攀石、抱石運動大受歡迎，沙田及太古這個新開室內抱石場佔地達4,000呎，更由日本抱石大師獨家設計特色線路，24小時開放，隨時都可以去運動一下！

詳細介紹、地點及價錢：

室內好去處｜沙田太古全新4千呎抱石場！24小時開放/獨家設計路線

室內好去處【6-11】全港6大保齡球球場推介 最平$20起！

香港也有抵玩保齡球！全港6大保齡球球場，只需$20起就可以玩到，一班朋友齊齊玩又得，二人世界拍拖都得，遍佈港九新界，大家可以找到就腳的保齡球球場去「碌拎」！

詳細介紹、地點及價錢：

保齡球場2022｜全港6大保齡球球場最平$20起！附地址｜室內好去處

室內好去處【12】鰂魚涌攀石場

這個位於鰂魚涌的大型攀石場約有20,000平方呎，最近更新推出Angry Birds攀爬主題區樂園，場館更設有餐廳及兒童攀爬場地，還有垂直滑梯、梅花樁、層層疊等設施，無論大人或小朋友都可以前往體驗！

地址：鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓

開放時段：星期一至五：14:15 - 20:00、星期六、日及公眾假期：9:15 - 19:00

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詳細介紹、地點及價錢：

室內好去處｜鰂魚涌約2萬呎攀石場！設AR攀石牆/垂直滑梯/梅花樁

室內好去處【13】荔枝角室內賽車場

荔枝角一個遊戲中心，内設賽車場，室內賽道佔地超過5000呎，場内共有十多輛電動車，分成兩個尺寸，大人可以駕駛XL版，另有正常尺寸飄移車供小朋友玩！場地會提供頭盔，必須戴上後才可以玩飄移車。記者早前親身試過，賽車時真的有飄移的感覺！

詳細介紹、地點及價錢：實試荔枝角室內賽車！荔枝角食玩買4大好去處

實試荔枝角室內賽車！荔枝角食玩買4大好去處

室內好去處【14-19】釣蝦場推薦｜香港7大室內釣蝦場+流水蝦 即釣即燒最平$100/小時

近年人氣急升的釣蝦場和流水蝦BBQ場，兩款分別在於可以靠實力把蝦釣上來，以及較方便又可以任食的流水蝦放題，兩者各有樂趣！以下幾間室內釣蝦場、流水蝦遍佈港九新界，住邊區都有得揀！

詳細介紹、地點及價錢：

釣蝦場推薦｜香港7大室內釣蝦場+流水蝦 即釣即燒最平$100/小時

室內好去處【20】新蒲崗3,800呎室內射箭場 設2款體驗班及任玩放題

香港其實也有室內射箭場！而且地點方便，就在市區當中，佔地3,800呎，設備齊全，可以體驗兩種不同的射箭樂趣！

詳細介紹、地點及價錢：

新蒲崗3,800呎室內射箭場 設2款體驗班及任玩放題

室內好去處【21】荔枝角20,000呎Wargame場

荔枝角有一間超大室內Wargame場，佔地達20,000呎，設有3大不同實境戰區和多種遊玩模式，最平更只需要$50/小時就可以玩到！

詳細介紹、地點及價錢：

荔枝角20,000呎Wargame場最平$50/hr 3大戰區5大模式

室內好去處【22】天際100：生日免費入場

天際100為香港最高的室內觀景台，面積約30,000平方呎，可以在海拔393米高的觀景台飽覽全港景色。在生日月份到訪，更可享免費入場優惠！

室內好去處｜天際100

地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場

電話：2613 3888

室內好去處【23】香港樂高®探索中心

香港樂高探索中心位於尖沙咀 K11 MUSEA，面積達30,000平方呎，設有10個不同樂高®主題園區，包括古堡歷險、迷你天地®、樂高®好朋友 OLIVIA 之家、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊、魔法轉盤、樂高®賽車場、樂高®4D動感體驗等！平日門票限時優惠$199起、假日入場門票$250起。

（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong 香港樂高探索中心圖片）

室內好去處｜樂高探索中心

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

營業時間：星期一至五11:00-19:00、星期六及日10:00-19:00

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室內好去處【24】侏羅紀恐龍探險樂園

侏羅紀恐龍探險樂園設於九慮灣國際展貿中心，佔地1.2萬呎，有多個大型互動區域，各位恐龍迷可以置身侏羅紀時代，近距離觀摩2米高巨型恐龍、大玩VR及AR恐龍街機，而小朋友亦可化身考古學家，深入洞穴尋找恐龍足跡，現於指定網站購票，成人票$95起、小童票$228起。

室內好去處｜侏羅紀恐龍探險樂園

展覽日期：2023年3月24日至5月28日

展覽地址：香港九龍灣展貿徑1號

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室內好去處【25】大富翁夢想世界

位於山頂的大富翁主題館，是世界首間以「大富翁」為主題的展覽館，以全息投影和4DX體感技術，重現大富翁內的銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素，並透過多項互動體驗還原遊戲世界觀！

室內好去處｜大富翁夢想世界

地址：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

開放時段：10:00 - 20:00

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室內好去處【26-32】7個親子遊樂場！有間最平$188玩4小時

記者精選7個放電好去處，面積夠大、玩樂設施最多，充滿趣味性及創意，最適合貪玩的小朋友，最平一間只需$188可玩足4小時，性價比極高！

價錢詳情及地點：

全港7個親子遊樂場 黃埔最大、有間最平$188玩4小時

室內好去處【33-36】4大室內滾軸溜冰場！包齊裝備輕鬆上手

記者精選了4個滾軸溜冰場，不但有復古打卡風、歷奇訓練、全港最大等，更會包齊裝備，即使是新手都可以輕鬆上手玩！

價錢詳情及地點：

金軸溜冰場｜全港33個室內+室外滾軸溜冰場！免費場地/包全套裝備

室內好去處【37-43】7大真雪溜冰場

記者精選了7個真雪溜冰場，有齊開放時間、地址、收費等，有間最平每小時平均只需$10.9！更會包溜冰鞋，不論落雨抑或是天氣熱都可以去玩！

價錢詳情及地點：