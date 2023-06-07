旺角商務印書局︳屹立彌敦道48年告別街坊　6月結業圖書文具8折起

旺角又一地標消失！屹立旺角彌敦道近50年的商務印書館宣布結業，為了答謝街坊及書迷支持，由即日起舉行告別感謝大減價，多款文具、中英文圖書、參考書等低至8折；另外買滿指定金額，最多即減$50，即睇旺角商務結業優惠詳情。



旺角商務印書局6月結業 中英文圖書文具8折起

旺角彌敦道商務印書館宣布結業！旺角彌敦道商務分館開業至今48年，經歷多個時代變遷，最近宣布完成「歷史任務」，將於6月26日結束營業，告別一眾書迷及街坊。

（圖片來源：商務印書館）

由即日起，旺角商務分館舉行結業優惠，涵蓋中英文圖書、文具精品等，會員購物滿指定金額亦可即減最多$50！

優惠詳情如下：

中英文圖書85折、2本或以上8折

文具精品85折、2件或以上8折

中學教參書95折

小學補充練習95折， 3本以上9折



一本@SUPer Card會員優惠：

購物折實滿$300，立減$15

購物折實滿$500，立減$30

購物折實滿$800，立減$50

另外，凡於旺角商務分館購物即送「社區·心靈後花園書籤」1張，憑書籤於旺角美觀分館購物，可享正價9折優惠，數量有限，送完即止。

（圖片來源：商務印書館）

商務印書館旺角分館

地址：九龍旺角彌敦道608號（豉油街交界）

結業日期：2023年6月26日

