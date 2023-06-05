唱K優惠｜Neway CEO 6月指定日子女士唱K半價　附適用分店地址

Neway推出卡拉OK半價優惠！由即日起，逢星期日到Neway指定分店唱K，女士們即可享有半價優惠，最近天氣炎熱不想外出玩戶外活動，不妨約齊朋友留在室內唱K一展歌喉。



Neway半價唱K 逢星期日女士享半價

Neway宣布由於反應熱烈，決定延長「Sundays女士半價唱K優惠」。由即日起，所有女士們在6月份逢星期日到Neway CEO分店唱卡拉OK，全部可以享有人頭費半價優惠，超抵玩！

（圖片來源：Neway Karaoke Box Hong Kong）

Neway唱K半價優惠日期包括2023年6月4日、6月11日、6月18日及6月25日，全港Neway CEO分店適用。但要留意，此優惠需預早1日訂房及不適用於K-Lunch時段，有興趣的話約朋友唱K喇！

（資料圖片）

Neway「Sundays女士半價唱K優惠」

優惠日期：2023年6月4日、6月11日、6月18日及6月25日 （六月份每個星期日）

*女士專享人頭費半價優惠

*此優惠祇限於香港特別行政區Neway CEO分店

*此優惠需預早一日訂房

*此優惠不能與其他優惠同時使用

*另收取加一服務費

*此優惠不適用於K-Lunch時段

Neway CEO分店地址：

灣仔英皇CEO：香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心3樓（部分）及4樓全層

尖東港晶CEO：九龍尖沙咀東部加連威老道100號港晶中心3字樓

荃灣CEO：新界荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心13及15樓（前英皇娛樂廣場）