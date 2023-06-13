開倉優惠｜HOKA波鞋開倉劈價低至4折　HOKA跑鞋/行山鞋$258起

HOKA開倉優惠！法國運動鞋品牌HOKA ONE ONE再推出開倉減價優惠，有網購平台由6月14日起，一連10日舉辦HOKA運動鞋開倉優惠，多款人氣跑鞋及行山鞋低至4折發售，最平$258有交易，即睇HOKA開倉優惠詳情！



HOKA再劈價低至4折

法國運動鞋品牌HOKA ONE ONE將於On The List門市舉行劈價開倉優惠，由6月14日至6月23日，多款跑鞋及行山鞋將會以低至4折發售，有興趣入手的朋友記得不要錯過。

（圖片來源：OnTheList）

HOKA跑鞋、行山鞋$258起

今次HOKA開倉優惠有多款跑鞋及山鞋款可以選購，包括RINCON 3、CLIFTON 8及SPEEDGOAT 5等，官方價錢每對一般由千元起跳，今次劈至4折發售，最平$258就買到。

HOKA開倉優惠精選款式及價錢：

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HOKA運動鞋選用超緩震輕量材質，設計以輕盈舒適見稱，近年深受一眾跑手和行山人士歡迎。想入場掃貨方法非常簡單，只要免費登記成為On The List會員即可。登記OnTheList會員網址：https://otl.sale/9yxb2。

On The List開倉優惠｜HOKA ONE ONE

開放日期及時間：

6月14日：14:00-20:00（Premium會員限定）

6月15日至6月17日：08:00-20:00

6月18日：10:00-20:00

6月19日至6月21日：08:00-20:00

6月22日至6月23日：10:00-20:00

*每日截龍時間為19:30

*每張收據將獲發免費環保袋乙個，為響應環保，請自備購物袋

地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓