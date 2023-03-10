麥當勞優惠券25大最新優惠！1日限定$3.14批/$19下午茶/送麥樂雞

麥當勞優惠券25大優惠！麥當勞3月推出一日限定$3.14歎批，另會繼續加推下午茶套餐優惠，折後最平$19起歎魚柳飽配熱奶茶！除此之外，McCafe推出$100/8杯指定手調咖啡，平均每杯$12.5，更有McCafé早餐套票等，即睇麥當勞套餐套票優惠詳情！

麥當勞優惠券25大最新優惠！限定$3.14批/$20下午茶/送麥樂雞

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠券3月推出25大麥當勞優惠券和McCafe優惠券，可於全日不同時段使用。今期先有3月14日期間限定，使用麥當勞 App電子優惠券即可以$3.14歎蘋果批！除此之外，今期優惠包括下午茶套餐優惠，折後最平$19起歎魚柳飽配熱奶茶、$20有鹽酥麥炸雞配蘆薈冬瓜茶！

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McCafe推出$100/8杯指定手調咖啡，平均每杯$12.5。在購買咖啡優惠券時，需要事先支付$20訂金，其後每次使用優惠券時，只需付$10。另外，今次優惠亦包括$26 McCafe早餐，可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配McCafe飲品。

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麥麥送都有優惠，凡訂購滿指定金額，免費送9件麥樂雞、2件麥炸雞或6件麥炸雞。

麥當勞優惠詳情

3.14 Pie Day



優惠日期：2023年3月14日早上 11 時至午夜 11 時 59 分

*優惠只適用於指定之香港及澳門麥當勞®餐廳（金鐘海富中心、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂除外）

*供應期及數量有限，售完即止



麥當勞App 優惠券

優惠日期：2023年3月13日起（11:00 - 00:00）

