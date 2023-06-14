父親節｜Châteraisé免費派蛋糕/布甸　交爸爸肖像畫換到+派發日期

撰文：何以諾
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Châteraisé免費派甜品！為慶祝父親節，連鎖餅店Châteraisé將會向客人派發蛋糕、布甸。只要於指定日期內向餅店遞交一張有爸爸模樣的圖畫，就可免費得到。即睇甜品派發時間！

Châteraisé免費派蛋糕或布甸

Châteraisé目前正舉行「爸爸的肖像大募集」。大家在即日至6月17日期間，可以於任何一間Châteraisé領取參加表格，繪畫一幅主題為「爸爸與甜品」的畫作。於各分店遞交作品的首40名客人，便可免費得到「清香檸檬蛋糕」一件。

「清香檸檬蛋糕」（圖片來源：FB@Châteraisé）

大家提交的畫作，有機會於父親節在各Châteraisé分店中展出。6月19至25日期間，大家可以憑參加表格上的換領券取回作品，並得到「香滑紅茶布甸」一個。總括而言，參加「大募集」而又按時取回畫作，便能一次過得到蛋糕與布甸2種甜品。

香滑紅茶布甸（圖片來源：FB@Châteraisé）

只限12歲以下小童參加

要留意！活動對象為12歲以下小童，每人限取1張參加表格。此外，未於6月25日或之前未取回作品，將會被銷毀。參與活動的朋友，謹記按時取回「爸爸的肖像」了！

Châteraisé正舉行的「爸爸的肖像大募集」，將於何時截止收取報名表？

將於2023年6月17日截止收取報名表。

Châteraisé正舉行的「爸爸的肖像大募集」設有年齡限制嗎？

活動設有年齡限制，詳情可參閱內文

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