中環美食｜海鮮及甜品半自助餐買3送1！任食蛋糕/雪糕多款甜品

中環美食林林總總，雖然價錢稍高，但可以在區內找到不同菜式。適逢假期，中環一間受歡迎的意大利餐廳推出半自助餐。凡於指定日期惠顧Brunch Set，就可以任取海鮮、沙律以及蛋糕、手工雪糕、甜撻等多種甜品！現時訂購優惠，買3位更會送1位，人均只需約$328，滿足愛吃甜點的朋友。

中環美食｜中環餐廳海鮮+甜品半自助餐！蛋糕/雪糕/撻任拎 買3送1

以意大利手作甜品作主打食品的意大利餐廳Giovanni Pina（中環分店），近日推出Brunch Set優惠。由即日開始，大家於KLOOK訂購餐廳的Brunch Set，即能夠同時任取海鮮、沙律以及任點甜品！

除了任取的沙律、青口、螺等海鮮以及任點甜品。Brunch Set包含主菜一款，大家可以選擇黑豚豬鞍、安格斯牛扒、鱸魚柳、虎蝦意大利飯等菜式。

（圖片來源：KLOOK）

享用完主菜後，大家可以任取Giovanni Pina知名的甜點。目前，餐廳供應的甜品有迷你甜撻、手工蛋糕、特級雪菲蛋糕及意大利雪糕。根據KLOOK官方網站上的照片所示，場內多達10種雪糕口味可供選擇，而可點選的蛋糕亦多達16款。當中包括黑加侖子含慕絲、開心果櫻桃慕絲等市面較少見的款式，相當適合愛吃甜點的朋友！

（圖片來源：KLOOK）

半自助餐的所需費用為$1,314。目前，此優惠更買3送1，大家湊夠3位朋友連同自己一同用餐，便能夠「4人同行，一人免費」，人均只需約328。要留意！優惠只適用於4月的週六、日，用餐時間為12:00-14:00，大小同價。

（圖片來源：KLOOK）

Giovanni Pina（中環分店）

地址：香港島中環德輔道中135號華懋廣場二期地舖

營業時間：11:00 - 22:00（優惠適用時間為週六、日12:00-14:00）

電話：27551088

預訂方法：Klook