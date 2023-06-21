IKEA夏季清貨減價5折起！家具勁減過千元　收納用品廚具最平$4.9

IKEA減價優惠低至半價！IKEA夏季減價大清貨，由即日起，多款家品、廚具、收納用品及家居擺設等以低至5折發售，包括梳化、收納活動几、貯物架、實用廚具等，最平$4.9有交易，即睇IKEA優惠詳情。



IKEA清貨減價5折起！收納用品/家具/廚具最平$4.9入手

IKEA舉行夏季減價清貨優惠，由即日起至7月19日，一連30日有多款全新家具、實用廚具、收納用品、椅具、床品等低至半價發售，最平$4.9有交易！

IKEA舉行夏季減價清貨優惠低至5折。（資料圖片/莫家文攝）

今次IKEA清貨優惠，超過多款家具及大型家俬都有減價，當中包括BERNHARD椅子折後$599.9（原價$1,290），減逾$690；MARIEDAMM圓檯更減超過$1,290，折後價錢只售$699.9（原價$1,990），另外SÖDERHAMN沙發折後$2,790（原價$3,590），想買全新家具記得把握機會！

部份家具及大型家俬款式及價錢：

+ 3

IKEA夏季優惠同時涵蓋多款收納儲物用品及家居小物，人氣收納好物RÅSKOG活動几折後$279.9（原價$329.9），可以在家居不同地方增加額外貯物空間；以及DRÖNA收納盒折後$19.9，以用作收納小朋友玩具、衣物等，而VATTENKAR上牆貯物架同樣可以半價入手，折後$99.9（原價$199.9）有交易！

部份收納用品款式及價錢：

家品廚具方面亦有不少抵買推介，包括KORKEN連蓋玻璃瓶（原價$39.9）及TURILL咕𠱸套（原價$24.9），折後只需$9.9；而BEVARA封口夾、OSTBIT托盤及適用於廚房及浴室收納的SUNNERSTA容器，低至$4.9就可以入手！

部分家品廚具款式及價錢：

+ 4

除此之外，IKEA瑞典美食廊亦有推出優惠，由即日起至7月19日，於瑞典美食廊購買指定瑞典飲品，3件或以上即有85折優惠。

IKEA夏季減價大清貨

優惠日期：由即日起至7月19日

優惠地點：全線IKEA分店及IKEA網店

