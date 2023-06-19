ZARA優惠｜網店清貨4折起！男女裝T恤、牛仔褲、手袋香水最平$59

ZARA優惠清貨減價低至4折！ZARA多款精選服飾、手袋等減價低至4折，包括男女裝上衣、T恤、針織冷衫、外套、牛仔褲、裙款等，最平$59就可以入手，更有多款易襯手袋、香水及香薰蠟燭等，換季想買新衫記得趁減價選購！



ZARA網店清貨優惠4折起！男女裝T恤、牛仔褲、手袋香水

（資料圖片）

ZARA網店最近推出清貨減價優惠，多款男女裝服飾、手袋等劈價4折起，其中女裝包括多款上衣，涵蓋長短袖T恤、恤衫等$59起；亦有西裝外套、牛仔褸、皮衣、羽絨等，低至$199起。

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此外，多款女裝褲款、裙款等亦減價至$79起，其中包括牛仔褲、西裝褲、工裝長褲等，另外有連身裙、短裙、長裙等，全部都十分百搭。

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男裝方面，多款短袖T恤、外套、長短褲等同樣有減價，售價$99起就可以入手。

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ZARA減價涵蓋多款手袋，其中包括夏天必備麻布手挽袋、單肩包、斜揹包等低至半價；另有各款香水及香薰蠟燭，最平$25就可以買到，有興趣的話，大家不要錯過。

ZARA部分手袋及香水款式+價錢：

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ZARA 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZARA網店

官網：https://www.zara.com/hk

*更多款式詳情請前往官網查詢。

