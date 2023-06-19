百老匯戲院優惠｜$300換5張飛+爆谷半價票　全線12間戲院有附地址

各位戲迷有福了！百老匯院線推出「$300睇5套戲」限定優惠。優惠於今日（19/6）中午12時起，於全線12間戲院公開發售套票。



百老匯戲院「$300睇5套戲」優惠

每套附上 4️ 張換票證 （總值$520）及 1張電影贈券，額外送1張爆谷餐半價優惠券。換票證、贈劵及爆谷餐半價優惠券之有效日期至2023年11月30日。每人每次限購3套，而且每間數量有限，售完即止！有興趣的朋友可以到百老匯戲院售票處購買。

（圖片來源：Broadway Circuit 百老匯院線）

-所有售出之換票證及贈贈券不可退換、轉讓或兌換現金; 使用換票證時，如電影票價高於$130，顧客必須以現金支付差額

-換票證及贈券不適用於3D、IMAX、4DX電影及所有VIP影院

-爆谷餐半價優惠券不適用於MOViE MOViE Pacific Place及PALACE ifc

「$300睇5套戲」優惠

日期：6/19/2023 (星期一)

時間：中午12時至售完即止

地點：百老匯院線12間戲院售票處



百老匯院線

香港戲院：

MOViE MOViE Pacific Place - 香港金鐘道88號太古廣場L1

PALACE ifc - 香港中環金融街8號國際金融中心商場1樓

MOViE MOViE Cityplaza - 香港太古城道18號太古城中心5樓



九龍戲院：

PREMIERE ELEMENTS - 九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方商場火區2樓2130號鋪

電影中心 - 九龍油麻地眾坊街3號駿發花園

旺角 - 九龍西洋菜街6至12號

B+ cinema MOKO - 香港九龍旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓

B+ cinema apm - 九龍觀塘道418號創紀之城5期apm 6樓L6-1舖



新界戲院：

葵芳 - 新界葵芳興芳路223號新都會廣場L1-L4

荃灣 - 新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L1-L3

MY CINEMA YOHO MALL - 新界元朗朗日路9號YOHO Mall I 1樓1021舖

嘉湖- 新界元朗天水圍天恩路18號置富嘉湖廣場

