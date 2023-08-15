又一城皇后飯店｜8月15結業食客不捨　汪明荃、鄧梓峰衝刺趕留念

皇后飯店Queen's Cafe於九龍塘又一城分店於8月15日結業，結業前不少明星去捧場回味，包括汪明荃、鄧梓峰。新店將於11月在黃竹坑開幕，另一分店在北角；但又一城店屹立25載，不少食客得悉結業消息後紛紛留言懷念在餐廳度過的美好時光，大嘆：「好唔捨得！」，想品嚐又一城店的招牌羅宋湯、薯仔沙律、焗豬扒飯等，8月15最後一天把握機會。



（圖片來源：皇后飯店）

又一城皇后飯店歷25載 8月15日告別

皇后飯店Queen's Cafe於Facebook宣布，又一城分店在8月15日（星期二）正式結業。

皇后餐廳自又一城商場1998年開業至今已有25年歷史，對於在附近上班上學的市民來說，可以說是商場地標之一。餐廳方面則表示：「為了迎接未來的發展，我們慎重考慮後，決定暫別九龍塘又一城。」

（圖片來源：FB@皇后飯店）

明星藝人把握最後機會到又一城皇后飯店進膳留念，當中包括汪明荃及鄧梓峰，二人在社交平台上與眾分享心情。阿姐汪明荃寫到：「Cafe自又一城開張就一直在那兒，街坊都捨不得它走，我也特地去食蟹蓋意粉和 banana-spit懷舊一番。」鄧梓峰回憶起：「最早期利園道到98年又一城開業，一直食到今天，始終都喜歡你哋嘅羅宋餐，現今只剩北角店，期待你黃竹坑新發展！」

(圖片來源：FB@汪明荃）

(圖片來源：FB@鄧梓峰Patrick Dunn）

皇后飯店新分店 11月尾黃竹坑The South Side見

皇后飯店已宣佈全新的皇后飯店將在11月重新開業，新址將位於黃竹坑的全新商場The SouthSide 港島南岸。

（圖片來源：FB@皇后飯店）

食客回憶滿滿 「同老公第一次拍拖嘅地方」

結業消息一出，很多食客紛紛湧至餐廳的社交平台留言大嘆不捨，同時藉此機會懷念昔日時光，有食客留言分享皇后飯店是「同老公第一次拍拖嘅地方」，充滿回憶；也有光顧多年的食客表示自小跟隨父母到皇后飯店吃飯：「已經係我生活一部份」，期待餐廳往後有更好的發展。

皇后飯店歷史悠久

皇后飯店1952年於北角英皇道開業，至今已有71年歷史。餐廳主打俄國菜，同時融入香港料理文化，招牌菜式包括羅宋湯、薯仔沙律、焗豬扒飯等，深受大眾及不少政經名流喜愛。

（圖片來源：皇后飯店）

其後餐廳於1964年搬到銅鑼灣利園山道，由於多年未曾有大型裝修或修繕工程，原貌得以保留，在1990年時吸引王家衛電影《阿飛正傳》選擇於此取景，更有不少海外遊客特意前來「朝聖」，一連開數間分店，風頭一時無兩。

（圖片來源：皇后飯店）

皇后餐廳又一城分店於8月結業後，將僅餘北角海運城分店，不過餐廳方面表示將會在今年展開全新的旅程，未知是有否有計劃在其他地區再開分店，各位不妨繼續留意餐廳社交平台公布的最新消息。

（圖片來源：FB@皇后飯店）

皇后飯店Queen's Cafe

又一城分店地址：九龍塘達之路80號又一城L1樓L1-18號舖（8月15日結業）

北角分店：北角丹拿道51-61號港運城地下G22號舖