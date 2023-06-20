免費搭車日慶七一｜電車/小輪/巴士7月任搭　附日子+好去處推介

免費交通優惠！為慶祝七一回歸，政府宣布推出4大免費交通優惠，包括免費搭電車、免費搭天星小輪及免費搭富裕小輪，不妨趁機乘坐不同交通工具遊覽港九各區，探索更多香港好去處，即睇免費交通優惠詳情！



7月指定日子免費搭車！

【1】免費搭電車（7月1日至7月5日）

由7月1日至7月5日，全港市民可以一連5日免費任搭電車，放假可以趁機會去港島區覓食或者遊覽多個好去處，即睇港島好去處推介👇👇👇

（unsplash/ alisonpang）

【2】免費搭天星小輪（7月1日）

7月1日當天，全港市民可以免費乘搭天星小輪往返尖沙咀至灣仔，除了可以歎到中西美食，亦可以順道前往港島其他地區，參觀歷史古蹟及建築，打卡之餘又可以發掘更多香港靚景！即睇灣仔美食及好去處提案👇👇👇

回到尖沙咀鬧市，可以到品嘗不同美食，例如只賣3款麵的隱世麵店、復古風打卡Cafe或落地玻璃花園餐廳等！即睇尖沙咀美食及一日遊提案👇👇👇

（資料圖片）

【3】免費搭渡輪/維港遊（7月1日）

富裕小輪為慶祝回歸，宣布於7月1日舉辦免費乘船日。當日所有市民可以免費乘搭旗下中環至紅磡渡輪航線，以及途經尖東、灣仔、中環及西九的水上的士循環線，趁機欣賞維港兩岸景色。即睇詳情👇👇👇

（圖片來源：富裕小輪水上的士）

【4】免費搭巴士（6月18日至8月27日）

九巴及龍運巴士近日推出「夏日賞童遊」活動，由6月18日至8月27日，一連13個周日及公眾假期，舉辦小童免費乘車日，鼓勵大人帶兒童遊覽香港不同地方，愉快享受豐富假期！即睇免費乘車日詳情👇👇👇