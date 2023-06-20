HK Express台北/台中/高雄單程$198起！暑假旺季可用回程起點任揀

台北機票優惠！台灣宣布開放港澳人士自由行，HK Express香港快運今日再推台灣機票優惠，香港直飛台北、台中及高雄，單程只需$198起，更可以Open Jaw（回港出發地非指定城市），例如先飛高雄再由台北回香港，部分暑假旺季都有平飛！如果準備去台北，可以順道看看台北近年有哪些酒店新開幕！

HK Express台北/台中/高雄單程$198起！

HK Express香港快運航空推出快閃台灣機票優惠，由即日起至6月21日，在HK Express官網預訂台灣機票，香港直飛台北、台中及高雄單程最平$198起，來回連稅$1,117起！

HK Express台北、台中及高雄單程機票$198起！（資料圖片）

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根據記者今日（20日）實測，以飛台北為例，2023年7月10日出發，7月13日回程，由香港至台北單程（未連稅）$198起，來回連稅最平$1,117起！航班時間亦相當不錯，可以午機去、晚機返！

（圖片來源：HK Express官網截圖）

另外今次同樣可以一地兩遊，可以由台中入境，再玩回台北！根據實測，2023年10月6日由香港出發至高雄，10月13日由台北回程香港，單程$198起，來回連稅最平同樣$1,117起。

（圖片來源：HK Express官網截圖）

航班時間方面，香港出發去台中，去程航班上午12時45分出發，回程航班選擇無限制，可以自選中午或晚上出發，時間相對較彈性！

但要留意，今次台灣機票優惠票價的航班僅包括一件7kg手提行李。HK Express加購行李費用：20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

HK Express香港快運 台灣機票優惠

預訂日期：即日起至6月21日

旅行日期：2023年7月2日至11月30日

預訂地點：香港快運官網

價錢：單程連稅$198起，來回連稅$1,117起*

*包括7kg手提行李，不包括寄艙行李。

