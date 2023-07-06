澳門旅遊｜酒店自助餐低至$170水上樂園門票77折　必食必玩14推介

到澳門玩，來來去去都是飲飲食食，近年澳門亦新開不少好玩好食的餐廳和地方。趁這個周末周日，不妨快閃到澳門玩餐飽。



香港人對於澳門的認識，不外乎葡國菜和賭場，毫無新意。不過，近年除了賭場之外，新開的TeamLab和水上樂園都吸引不少香港人到澳門遊玩度假。現在透過網上購買門票，更可以優惠價入手。

【澳門必食自助餐1】澳門新濠影滙星滙餐廳自助餐

餐廳貫徹新濠影匯華麗奢華的藝術風格，裝修華麗奪目，是不少港人到澳門住宿的首選之一。自助餐方面，餐廳集合了環球海鮮、國際名菜、地道佳餚、精緻甜品等，絕對值得旅客慢慢品嚐。

澳門新濠影滙星滙餐廳自助餐

地址：新濠影滙星滙餐廳

價錢：早餐$170起（原價$244起）｜午餐$276起（原價$351起）｜晚餐$561起（原價$671起）

訂購連結

【澳門必食自助餐2】澳門金沙城中心喜來登「盛宴」自助餐

海鮮一直是自助餐必食推介之一，而澳門金沙城中心喜來登大酒店更以美國路易斯安那的特式敲海鮮盛宴作為招來，大廚選用惹味醬料如路易斯安那香料及海鮮奶油醬或中式黑胡椒醬，炮製出一桶又一桶波士頓龍蝦、麪包蟹及海蝦等海鮮，必定令你回味無窮。

澳門金沙城中心喜來登「盛宴」自助餐

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門金沙城中心

價錢：成人$433起（原價$592）｜小童$218起（原價$296）

訂購連結

【澳門必食自助餐3】澳門上葡京自助山自助餐

上葡京的自助山採用了最新鮮時令的食材，提供超過600款環球美食及生猛海鮮。餐廳還設有澳門自助餐首創的戶外燒烤，大廚會即場為客人即場製作美食，在宏偉的建築和花園葱鬱翠綠環境下，一家人享受最美味的盛宴。

澳門上葡京自助山自助餐

地址：澳門射擊路

價錢：成人$295起（原價$328）

訂購連結

+ 3

【澳門必食自助餐4】澳門回力酒店

位於澳門有誼大馬路的澳門回力酒店推出自助晚餐，餐廳選用了世界各地高質新鮮食材，在半開放的廚房中，食客可以觀看廚師利落的刀功及下廚功架。另外，餐廳38米的美食吧枱就擺放了各式各樣的國際美食，包括了受大眾歡迎的海鮮冷盤、肉質鮮甜的加拿大長腳蟹、爽滑彈牙的凍蝦等。餐廳亦設有露天陽台區域，讓食客可以一邊欣賞澳門外港的景色，一邊享受美食。

澳門回力酒店海鮮自助晚餐

地址：澳門回力酒店2樓

價錢：成人$258起

訂購連結

+ 1

【澳門必食自助餐5】澳門英皇御廚餐廳自助餐

想享受皇室的氣派，就一定要到澳門英皇娛樂酒店英皇御廚餐廳，享受大廚炮製的美食。無論是中西美食、名酒佳餚都令人回味無窮。

澳門英皇御廚餐廳自助餐

地址：南灣澳門商業大馬路288號英皇娛樂酒店9樓

價錢：午餐$183起（原價$211）｜晚餐$303起（原價$350起）

訂購連結

【澳門必食自助餐6】澳門 JW 萬豪酒店

澳門JW萬豪酒店推出名廚都匯自助午餐和晚餐，特製的澳葡等國際道地美饌源源不絕送上。而喜歡咖啡的人更不可錯過，因為餐廳會安排專人提供手沖咖啡、飲料調配服務等。從開胃菜、熟食、到甜點飲品，大廚都用心炮製出最優質的自助餐用餐體驗。

澳門JW萬豪酒店自助餐

地址：澳門望德聖母灣大馬路

價錢：午餐$330起（原價$345起）｜晚餐$599起（原價$702起）

訂購連結

【澳門必食自助餐7】澳門旅遊塔360旋轉餐廳

提到澳門的地標性建築物，莫過於澳門旅遊塔，除了著名的塔外空中步行之外，澳門旅遊塔亦有全澳門最高的360°旋轉餐廳。餐廳提供地道的葡國風味美食，還有豐饒鮮美的海產、即點即製的意粉等等。在高空一邊欣賞澳門360°美景，一邊享受大廚精心炮製的葡國自助餐。

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐

地址：澳門觀光塔60層360°旋轉餐廳

價錢：午餐$269起（原價$529起）｜晚餐$453起（原價$689起）

訂購連結

【澳門必玩推介1】澳門新濠影滙水上樂園

提到澳門最新的旅遊設施，又怎少得剛剛新開的澳門新濠影滙水上樂園。樂園設有室內及戶外園區。室內園區是全年開放，設有全澳門唯一室內衝浪模擬器，和7個滑水道設施、2個造浪池，還有16個令人興奮的遊樂設施。想找刺激感的玩家，就不可錯過戶外園區，推介20米高「沖天水龍捲」5條滑水道和矚目全場的「黃金大水桶」等，無論是想和小朋友開心度過親子時間，抑或和朋友一起追求速度上的快感，都可以找到你最喜歡的滑水道。

澳門新濠影滙水上樂園門票

地址：澳門路氹填海區路氹城大馬路與路氹連貫公共路交通叉口

價錢：成人$451｜小童$336

訂購連結

+ 13

想玩極限運動，一般人都會想到澳洲，不過原來澳門一樣有得玩，GoAirborne室內跳傘，可以讓人就算身處室內，都可以享受極限跳傘的興奮快感，專業教練不單會在活動前向參加者講解玩法，過程中亦會親自教授及照顧參加者的安全。課程包含了租賃飛行服、頭盔等飛行裝備和飛行證書等，就算跳傘新手，都可以初嘗極限運動的好玩之處！

【澳門必玩推介2】澳門GoAirborne室內跳傘套票

地址：澳門室內跳傘中心

價錢：$556

訂購連結

+ 1

【澳門必玩推介3】澳門飛索ZIPCITY體驗

除了室內跳傘之外，澳門亦可以玩到飛索，從高樓大廈間飛馳。位於澳門路氹的飛索ZIPCITY結合了音效和幻光效果，讓參加者可以享受極限刺激。在天氣理想的情況下，參加者可以在飛馳的過程中遠眺澳門的景致。

澳門飛索ZIPCITY體驗

地址：澳門路氹澳門葡京人飛索ZIPCITY

價錢：$398

訂購連結

+ 4

【澳門必玩推介4】影匯之星8字摩天輪

提到新濠影滙的標誌性，絕對是外牆的影匯之星8字摩天輪，犘天輪會升到離地130米高的地方，讓遊客可以欣賞澳門的景致。摩天輪更有17個主題觀景廂，而且每個包廂都可以容納多達10人，想與親朋好友和心愛的卡通人物一起坐摩天輪，就絕對不可錯過。

澳門新濠影滙之星8字形摩天輪門票

地址：澳門新濠影滙酒店3樓

價錢：$140起

訂購連結

【澳門必玩推介5】澳門 TeamLab 超自然空間

於2001年開幕的澳門TeamLab超自然空間，一直與不同藝術團體合作，讓遊客以不同的角度欣賞。TeamLab超自然空間面積達5000平方米，高至8米高的超巨型作品群營造出「身體沉浸式藝術體驗」，藝術品不單止具有觀賞性，而且參加者更可以走入其中，融入這個超自然兼打卡able的環境中。

澳門teamLab超自然空間

地址：澳門威尼斯人金光會展

價錢：$262

訂購連結

+ 7

【澳門必玩推介6】澳門新濠影滙傳奇英雄科技城

科技愈來愈先進，就連打機都要追求浸沉感。澳門新濠影滙的傳奇英雄科技城結合了虛擬實境、擴展實境、全息影像、運動追蹤、光雕投影及及4D技術等元素，令玩家感覺如置身其中。入場的玩家可以有2小時無限遊戲體驗，共有100多款遊戲可供選擇，讓參加者可以盡情進入遊戲的世界探索。

澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票

地址：新濠影滙東翼2樓2120室

價錢：$348

訂購連結

+ 1

【澳門必玩推介7】澳門旅遊塔體驗

說到澳門旅遊塔，當然有最受旅客歡迎的極限運動，包括空中漫步。笨豬跳和高飛跳等。除此之外，澳門旅遊塔亦設觀光等較靜態的活動。想到澳門旅遊塔玩的旅客，除了可以到官網購買門票之外，市民亦可以到01空間，購買優惠門票，而且可以按旅遊的性質逐次購買，毋須擔心綑綁式銷售。

澳門旅遊塔體驗

地址：澳門觀光塔前地

價錢：成人$135起｜小童及長者$74起

訂購連結