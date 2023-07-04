啟德體育園｜香港遊玩新地標商場　世界級場館+5萬呎美食廣場海灣

啟德一帶愈來愈多發展，幾SOGO雙子塔、AIRSIDE，又有「啟德體育園」--提供多個世界級場館及啟德零售館，料成全港最大運動體驗及購物遊樂新地標。



啟德體育園 世界級體育場館

佔地28公頃的啟德體育園將有多個世界級場館，可籌辦不同國際體育賽事和文娛活動，遊客可體驗各樣休閒遊樂設備，當中的主場館可容納五萬個座位，兼配備開合式上蓋和靈活草坪系統，可提供真草草坪進行頂級足球或欖球賽事，亦能轉換為其它地面物料以進行不同類型的體育及文娛活動。

啟德體育園佔地28公頃。（圖片來源︰啟德體育園官網）

其次，室內體育館可容納約10,000名觀眾，近8成座位可伸縮或移動來水配合不同活動的需要。體育館的設計均符合羽毛球丶籃球丶體操丶網球、乒乓球等國際賽事的標準。另外，公眾運動場可容納約5,000名觀眾，適合進行學校運動會、田徑訓練、足球和欖球賽及運動員訓練等。運動場跑道會在沒有活動進行時，開放予公眾作免費緩步跑及健步行。啟德體育園為香港歷來最大型的體育基建項目，主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工。

啟德零售館 一站式遊玩新地標

園內最矚目是「啟德零售館」，總面積超過70萬呎，主建築共三座，每座最多有五層，超過200家零售及餐飲店舖進駐，項目由新世界發展旗下K11集團負責租務代理及營運，將會成為全港最大運動體驗及購物遊樂新地標。

（圖片來源︰啟德體育園提供）

零售館內有運動學院，由專業運動員教練教授奧運運動項目，料是全港最多專業運動員教練集中之地。此外，adidas運動體驗概念店、Decathlon運動體驗概念店，會透過新科技展現運動生活美學；National Geographic apparel概念店中，大家可挑選日常生活至野外探險的穿搭服飾與裝備；日本NAMCO遊戲機中心也進駐啟德，遊客可盡情玩，探索遊戲機繽紛世界。

2萬呎美食廣場 3萬2千呎美食海灣

餐飲方面，零售館將有超過70間中、日、韓、東南亞及歐美等多國美食餐廳，包括連續十年獲米芝蓮推介拉麵「麵鮮醬油房周月」九龍首店、日本天婦羅丼品牌「魚天」、戶外寵物餐廳、全天候運動酒吧。同時有近2萬呎的美食廣場，本地朝啡夕酒café「山旮旯」、本地手工烘焙麵包店「品穀」、梳乎厘厚班戟新派多國菜「the Pantry」、「Greyhound Café」、「王家沙。花樣年華」、新加坡菜「咖吔」及日式料理「Nami Izakaya 浪。居酒屋」、生活超市「AEON STYLE」也將進駐零售館內。

而戶外有3萬2千呎以維港相畔的美食海灣，長達700米的體育大道會連接零售館及啟德體育園區，市民及旅客可隨意穿梭。預計「啟德零售館」最快於2024年下旬落成，一站式集齊運動、休閒、娛樂、餐飲及購物樂趣。

（圖片來源︰啟德體育園官網）

啟德體育園位於舊啟德機場北面停機坪，四周交通連繫包括︰

港鐵鐵路

啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)，接連毗鄰的車站廣場。

行人通道

體育園的行人通道連繫土瓜灣、馬頭角和九龍城，及啟德發展區內的新社區。

巴士

體育園附近設有兩個公共交通交匯處。

渡輪

體育園鄰近九龍城碼頭。

停車場

體育園園區內設有公眾停車場。

*最終設計可能會有變更