深圳好去處｜新商場睿印3亮點　免費展覽/黑膠唱片書店/寵物空間

深圳新地標！放假去深圳玩是常識吧？提起深圳近來的熱門好去處，莫過於位於南山的新商場睿印 RAIL IN！在佔地10萬平方米的空間裡，擁有超多打卡位、一系列商店及特色餐飲，今次小編便跟大家分享3大特色亮點，Mall王是時候起動了。



睿印 RAIL IN 3大必玩亮點 科技與藝術商圈

睿印 RAIL IN是深圳灣5月新開的大型商圈，與平常我們行慣的深圳商圈不同，除了有一系列商店及特色餐飲，這兒更似一個大型展覽館，光是商場裝修已結合了大量科技藝術，如商場中庭有自動開花花卉燈「被吹散的蒲公英」、 環保與廢物利用的「綠色螞蟻」、「Olé低碳實驗室」，以及深圳首個AI導航智慧停車場等等，打卡位處處，目不暇給！

睿印 RAIL IN 亮點【1】方所——黑膠唱片酒吧

睿印 RAIL IN最獨特的地方就是引入了被譽為「年度最佳書店」的方所！方所在廣州、成都、重慶及青島都有分店，而今次️最新的深圳店，則聯乘了深圳音樂廠牌「黑膠房子」，以黑膠唱片為主軸，打造出集書店與酒吧於一身的複合性空間。白晝可在書店看書，夜晚又可在酒吧區小酌一杯，感覺份外Chill！

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睿印 RAIL IN 亮點【2】HiPawLab 揮爪實驗室

睿印 RAIL IN 內有深圳最大型室內人寵互動中心「HiPawLab 揮爪實驗室」，裡面除了常規的寵物用品以外，還有2個供主人及寵物玩耍的室內大場地、貓貓酒店及寵物洗澡美容的地方，一站式的愛寵樂園！

睿印 RAIL IN 亮點【3】特色展覽

在睿印RAIL IN內，設有1,500平方米的策展型零售空間IN.X，這兒聯合了多個知名設計師，打造不同的展覽，志在助深圳設計元素走向全國，從而擴張中國的時尚力量走向世界。

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睿印 RAIL IN

地址：深圳市南山區白石四道與深灣二路交叉口

交通：深圳地鐵9號線、11號線、2號線至紅樹灣南站A出口

