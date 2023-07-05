12蚊店優惠｜AEON快閃買5送1均價$10！平價入手日本廚具家品雜貨

12蚊店快閃優惠！AEON旗下12蚊店最新推出周三限定買5送1優惠，多款貨品以抵價發售，平均每件$10，就可以平價入手日本廚具、家品雜貨等，此外部分髮品低至$10件，大家趁優惠入手。



12蚊店Living Plaza、Daiso Japan 推買5送1優惠

12蚊店優惠回歸！AEON旗下12蚊店Living Plaza及Daiso最新推出優惠，即日限定快閃買5送1優惠，顧客在店內購買任何產品，單一發票滿5件，即可享一件價值$12的免費產品，平均每件貨品$10，大家可以趁優惠入手日本廚具及家品雜貨。

（圖片來源：AEON Stores Hong Kong）

▼AEON優惠海報▼

（圖片來源：AEON Stores Hong Kong）

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此外，適逢超級星期三，12蚊店將同步推出指定髮品優惠，梳子及綁髮橡筋將以$10（原價$12）發售。優惠可與會員感謝日、公司折扣日，及會員尊享購物吉日同時使用，大家不要錯過。

▼AEON優惠海報▼

（圖片來源：AEON Stores Hong Kong）

12蚊店優惠 詳情

推廣地點：AEON Living Plaza/Daiso門店

推廣日期：7月5日

優惠：買5送1、買10送2、指定梳子及綁髮橡筋$10

