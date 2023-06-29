GU優惠｜最後4日！GU減價逾200款男女裝$19起　夏天必買T恤小背心

GU限時優惠！GU推出減價優惠低至$19，逾200款男女裝及童裝服飾，包括上衣、背心、外套、裙款、長短褲等，最後4日大減價，有興趣記得趁優惠入手心水服飾。



GU減價$19起！男女裝上衣、背心、連身裙、牛仔褲

GU推出限時優惠至7月2日，逾200款商品進行夏末大減價（SUMMER SALE）！多款男女裝商品，包括短袖T恤、外套、裙款、長短褲等減價，最平$19就可以買到，想趁夏天入手新衫，記得留意優惠詳情，把握最後機會。

（圖片來源：美麗華商場）

GU減價優惠7大亮點

1.GU會員限定優惠（截至6月29日）

GU推出會員限定優惠，顧客於6月29日或之前，可以超抵優惠價格入手當季的潮流單品，涵蓋男女裝及童裝，其中包括人氣易襯款式服飾、配件等。

2.GU女裝上衣$39起

GU優惠多款女裝上衣都有減價，夏季服飾低至$39，包括多款長短袖上衣、T-shirt、背心等，百搭易襯。

3.GU女裝裙款、褲款$79起

GU女裝裙款及褲款減價，包括多款百搭短裙、背心裙、牛仔長裙、連身裙、牛仔褲、休閒闊褲等最平$79！

4.GU人氣女裝外套$99起

多款GU外套都有減價，包括人氣針織外套、背心外套、休閑外套等，最平$99就買到，十分抵買。

5.GU男裝上衣$59起

除了女裝，今次GU優惠多款男裝都有減價，包括男裝上衣、T-shirt等減價低至$59！

6.GU男裝外套$99起

GU優惠多款男裝外套都減價，包括短袖外套如牛仔款、格紋外套等，減價低至$99！

7.GU男女裝襪子、配飾$19起

多款男女裝襪款都有減價，包括短襪、長襪等，另外亦有配飾、配件等，最平$19就可以入手！

GU夏末優惠 詳情

推廣日期：即日起至7月2日

推廣地點：GU門市、官網

