Muji優惠｜無印減價7大優惠　男女童裝/拖鞋/床單被套/毛巾$18起

無印優惠又來了！無印良品推出減價優惠低至$18，包括上衣、長短褲、外套、裙款、毛巾、床單、拖鞋等，有興趣的話記得趁優惠入手心水產品！



無印特價$18起 男女童裝衣服、毛巾、床單等

無印推出的優惠種類繁多，包括男女裝、童裝衣服、有機毛巾、床上用品、浴室用品以及草織拖鞋。

【1】女裝低至$58

多款女裝特價$58起，服裝包括T裇、麻質闊褲、麻質蓋袖連身裙等。清涼透氣，絕對是夏季之選！

【2】男裝低至$58

多款男裝特價$58起，服裝包括有機棉鹿子織領扣POLO裇、有機棉牛仔布短褲、麻質外套等，休閒穿搭，十分易襯。

【3】童裝衣服低至$38

童裝$38起，服裝包括速乾短袖T裇、麻質短袖裇衫、彈性牛仔短褲等，簡約風設計男仔女仔都啱著！

【4】配飾低至$38

多款夏日配飾包括可摺式草織帽、有機棉手巾、印度手織迷你手挽袋等，是夏日出街的必備物品。

【5】床上用品低至$38

床上用品包括雙人、單人洗水棉被套，洗水棉枕袋等，有深灰色、米色、海軍藍色等顏色可選，柔軟舒適，在炎炎夏日也好眠。

【6】浴室用品低至$22

浴室用品包括棉質面巾連掛圈、棉混薄面巾等，有米白色和碳灰色可選，在夏天亦能保持乾爽。

（圖片來源：無印良品截圖）

【7】草織拖鞋低至$58

草織拖鞋包括馬來草織拖鞋、馬來草織人字拖等，有原色、綠色、灰色等可選。尺碼由S-XL。草織拖鞋舒適透氣，十分適合在家裏穿著。

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無印夏日優惠

推廣日期：即日起

推廣地點：無印良品門市、官網

