嘉多娜餅屋｜何文田店擴充7月開　必食法式布丁包+新國王布丁蛋撻

「嘉多娜餅屋」（前稱：嘉多利餅屋）因法式布丁包而爆紅，成為香港人氣麵包店之一，何文田新店擴充快將試業開幕。



法式布丁包、泡芙布甸…吸引大量甜品控排隊搶購！泡芙布甸（$20），以法式脆皮泡芙為主體，賣相漲卜卜，中間擠入大量流心布丁漿，新鮮出爐外層熱辣辣，加上冰凍布丁餡，層次豐富。

法式布丁包（$15）是鎮店之寶，經常見長長人龍來購，人氣極高！香脆法式麵包外殼，內夾香甜蛋漿，咬開麵包，布丁如瀑布湧出，又香又滑！每日分時段新鮮出爐，大家可以跟官方最新公布「霸定位」排隊購買。

（圖片來源：FB@Kadoorie bakery）

（李知樂攝）

除了布甸包外，餅店還有不同款式的糕點及麵包供應，包括紫薯麻糬包、紅莓合桃包、牛奶肉鬆包、芋泥酥、咖啡鬆餅等。最近餅店在官方FB公布何文田新店擴充，7月10日試業，另外店家分享「國王布丁蛋撻」做最後測試，以千層酥皮配嘉多娜招牌滑嫩布甸蛋漿，7月10日起有得吃！嘉多娜粉絲們途經時不妨留意一下。

嘉多娜餅屋 Kadorar Bakery



佐敦店

地址：佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖

電話：2682 8019

營業時間：06:30-20:30



油麻地店

地址：油麻地碧街54號地下

電話：2988 8018

營業時間：06:30-21:00



何文田店

地址：何文田窩打老道69號地下C號舖

電話：2761 1123

