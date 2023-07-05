懷舊西餅買少見少全港3大餅店仍見！車厘子餅店7月底結業街坊不捨

懷舊西餅由細食到大，為不少人締造美好的童年回憶。今日盛傳老牌餅店車厘子餅店即將全線結業，引起網民紛紛熱討，很多人表示不捨經典的三角朱古力蛋糕、果占餅成絕響。其實經歷疫情、通貨膨脹，近來多間老餅店都傳來結業消息，今次記者分享3大仍賣懷舊西餅的老店，讓大家回味老街坊風味，同時多幫襯一下，支持老餅店！



蜂巢蛋糕、三角朱古力 老街坊味道！

1. 車厘子餅店

近日最哄動莫過於車厘子餅店（Cherry Cakeshop）傳出7.20全線結業的消息。店家於天水圍、屯門、九龍城等多區均有分店，於香港營業已逾30年之久，主打三角朱古力蛋糕、果占批、荷蘭撻、蜂巢蛋糕、麵包，充滿懷舊風味。車厘子餅店店內均自設獨立的烘焙工場，食品天天新鮮出爐，不似其他連鎖店般，統一由工場製作及發貨。此外，懷舊西餅一律街坊價$6起，對於全線結業的消息，不少街坊紛紛表示可惜。

車厘子餅店

地址：葵涌葵涌村商場1樓106號舖

屯門湖翠路2號美樂花園地下80號舖

天水圍天晴邨天晴商場5號舖

天水圍天瑞路88號俊宏軒商場地下G01號舖

屯門鳴琴路1號山景商場2樓13號舖

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2.凱施餅店

除了車厘子餅店，凱施餅店近來也不斷傳來疑似結業的危機，有網民發現多間餅店已被封舖，看似將面臨全線倒閉。凱施餅店於1980年成立，主售蛋糕及麵包，標榜每天新鮮製造，現已發展出超過50間分店，深得不少港人的喜愛。當中，必食名物有懷舊雀巢蛋糕、丹麥條及肉鬆方包等。

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車厘子餅店

地址：美孚美孚新邨第三期商場地下72號舖

彩虹清水灣道45號彩雲商場UG樓A101-102號舖

葵芳葵義路2-10號新葵芳花園59-61號舖

筲箕灣筲箕灣道396號地下

尖沙咀漢口道43-49A號漢口大廈地下1, 6, 9, 12號舖

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3.櫻桃麵包西餅

櫻桃麵包西餅主打平價的麵包及西餅，是紮根多年的出名老街坊餅店。店家所售的包點種類，比市面上常見的連鎖店更多，其中最受歡迎就是$10/3個的菠蘿皮麻糬波波，菠蘿皮脆卜卜，內有煙韌麻糬。而甜甜圈、豆沙燒餅、蛋卷及蛋撻等，均令人一試難忘！

櫻桃麵包西餅

地址：元朗又新街7-25號元新大廈地下3及10號舖

粉嶺聯和墟聯安街9B號聯發大廈地舖

大圍大圍道1-35號金山樓地下9號舖

九龍城衙前圍道112號地舖

旺角廣東道1061號地舖

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