自助餐推介｜暑假8大必食午市酒店Buffet　任食生蠔片皮鴨$160起

自助餐推介！又來到小朋友最期待的暑假！趁假期，一家大細不妨食一頓豐盛的自助餐，大擦生蠔、龍蝦、鮑魚！近日，各酒店紛紛推出自助餐優惠，不少還買二送二、小童免費！長假價錢都不貴呢！今次集合十大熱門酒店暑假自助餐，最適合家庭餐聚。

暑假10大必食Buffet 任食龍蝦/生蠔/片皮鴨

1. 麗晶酒店港畔餐廳

前身為洲際酒店的麗晶酒店，不論日或夜的自助餐都備受好評，極難BOOK位！這兒自助餐備受海鮮控推崇，即便午市都供應鱈場蟹腳、青口、螺、大蝦、6款刺身等多款凍海鮮，整體質素新鮮肥美，有驚喜！在熱燻方面，午市也可任食鮑魚、鵝掌、燕窩蛋白蟹白肉等貴價中菜，必食足料喇沙，加上招牌發酵茶、奶茶及瞭望180度維港靚景元素，大人小朋友也吃得高興！

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自助餐推介【1】麗晶酒店 港畔餐廳

供應時段：星期一至五12:00-14:30；星期六及公眾假期12:00-15:00

自助午餐：成人$528; 小童$268（星期一至五）、成人$688; 小童$348（星期六，日及公眾假期）

地址：香港九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

訂座熱線：2313 2313

訂購方法：https://hongkong.regenthotels.com/zh-hant/dining-destination/harbourside/

備註：收加一



2. 美麗華酒店 Yamm

Yamm自助餐由即日至7月21日，推出限時22日的快閃優惠，推出買1送1自助午餐禮券，原價每人$490，現每人$245，價目已包括加一服務費；買2送2自助晚餐禮券，集齊多款時令貝類海產、熟鮮鮑魚、波士頓龍蝦、鮮蟹及瀨尿蝦等頂級冰鎮海鮮琳琅滿目，原價4位$3160，現4位$1724，人均$431，價目已包括加一服務費。現場還有即席烹調美食區和琳瑯滿目的美食，味蕾大滿足！

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

Yamm更多優惠詳情 ▼ ▼ ▼

自助餐推介【2】美麗華酒店 Yamm

買1送1自助午餐禮券（限星期一至五）

買2送2自助晚餐禮券（限星期一至五）

供應時段：星期一至五12:00-14:30；星期六及公眾假期11:45-14:45

自助午餐：人均$245（買1送1）

自助晚餐：人均$431（買2送2）

地址：香港彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

訂座熱線：2315 5120



3. JW 咖啡室

JW 咖啡室的自助餐以高質見稱，除琳瑯滿目的新鮮海產、冷盤和沙律、日式手握壽司、刺身、即席切肉區、凍肉冷盤和沙律吧外，另一亮點就是有大量高級的中式熱葷，如片皮鴨、燜原隻南非鮑魚、花膠及海參，愛中菜的朋友就啱晒！此外，自家製甜品糕點賣相精緻，令人大飽口福！

自助餐推介【3】JW 咖啡室

供應時段：星期一至日 18:00至22:00

自助午餐：成人$508、小童$358

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

訂座熱線：28108366

訂購方法：Klook

備註：收加一

4. 港麗酒店咖啡園

咖啡園推出國際美食自助午餐，當中必食鮮味十足的冰鎮海鮮有鱈場蟹腳、海蝦、翡翠螺、青口及蜆！還有一系列環球美食，刺身壽司、開胃前菜、中式燒味及精選烤肉琳瑯滿目，熱騰騰的意大利麵食、雲吞麵、喇沙及海南雞飯等由廚師即席烹調，特色熱盤如紅酒燴牛尾、地中海海鮮鍋及南乳炆豬手等同樣滋味十足。最後品嘗各式各樣精緻甜品、即製雞蛋仔及Häagen-Dazs雪糕，為一頓豐盛的自助午餐完美作結。

自助餐推介【4】港麗酒店 咖啡園

供應時段：12:00-14:30

自助午餐：成人$468（九折）

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

訂座熱線：2822 8890

訂購方法：Klook

備註：收加一

5. 帝京酒店花月庭

花月庭推出滋味海鮮自助午餐，任食即開生蠔、刺身及壽司、滷水佳餚！此外，當然不少得多款傳統意式甜品、健康又有「營」的甜點區、以及無限任享長腳蟹、火炙龍蝦、燒牛肉等美食，實行讓你捧腹而回。

（圖片來源：花月庭）

自助餐推介【5】帝京酒店 花月庭

供應日期：即日起至 6 月 30 日

供應時段：星期一至五12:00-16:00；星期六至日及公眾假期 11:30-14:00

自助午餐：星期一至五 2位成人$590、2成人及1位小童$795、2位成人及2位小童$1000；星期六至日及公眾假期 2位成人$660、2位成人及1位小童 $880、2位成人及2位小童 $1,100

地址：九龍太子道西一九三號帝京酒店二樓

訂座熱線：2622 6154

訂購方法：https://royaldelights.com.hk/zh-hant/product-category/flash-sales/buffet-voucher/

備註：收加一



6. 萬麗咖啡室

萬麗咖啡室推出「泰．嚐．食」自助午餐，任食多款特色主題泰式料理，如泰式斑蘭雞、船麵、泰式蝦仁炒金邊粉、芒果糯米飯等，如愛海鮮，還有任食蟹腳、時令冰鎮海鮮、各式壽司及刺身等，讓每一顆肆牛的味蕾都難以忘懷。

（圖片來源：萬麗咖啡室）

自助餐推介【6】萬麗咖啡室

供應時段：18:30-21:30

自助午餐：星期一至五 成人$385、小童$232；星期六、日及公眾假期成人$448、小童$268

地址：香港灣仔港灣道一號

訂購方法：Klook

備註：收加一

７. 帝苑酒店 雅苑座

在全港獨有的110呎高室內空中花園內用餐，彷彿置身於大宅後花園，晚餐更有現場音樂表演！酒店自助午餐提供新鮮海鮮和各地美食，如波士頓龍蝦、法國麵包蟹、加拿大蟹腳、翡翠螺、凍蝦、藍青口等海鮮。雅苑座的甜品也非常出名，可嘗到20款自家製甜品，包括皇牌蝴蝶酥及雜果拿破崙、藍莓芝士餅、冰皮朱古力卷、Haagen-Dazs雪糕、意大利芝士餅、即製班戟及鮮甜水果等，款款精緻！

自助餐推介【7】帝苑酒店 雅苑座

供應時段：星期一至五 第一輪12:00 - 14:30、第二輪 15:00-17:30；星期六、日及公眾假期 第一輪12:00 - 15:00、第二輪 15:30-17:30

自助午餐：成人$428、小童$328（恆生信用咭結帳可另享75折優惠）

地址：九龍尖沙咀東部麽地道69號

訂座熱線：2733 2030

訂購方法：https://www.rghk.com.hk/hk/dining/the-greenery.php?restaurant_rghk_greenery_select_restaurant

備註：收加一



８. 8度海逸酒店 Café 8 Degrees

8度海逸酒店自助餐以CP值高見稱，半自助午餐提供多達多款精緻美饌主食，如燒特級牛肉扒、意式香草烤春雞、香煎三文魚配香草汁…等，更可無限任食8度招牌芒果拿破崙、鮮果Creme Brulee等特選經典甜品，食物種類非常豐富，人均最平$184起！

自助餐推介【8】8度海逸酒店 Café 8 Degrees

價錢：星期一至五 $184

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

訂座熱線：2126 1988

訂購方法：01空間

備註：已包加一