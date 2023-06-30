開心香港｜美麗華酒店自助餐買1送1人均$245　片皮鴨/澳洲龍蝦5折

美麗華集團網上商店Mira eShop即日起有「開心盛夏優惠」限時22日，旗下多間中西食府均有餐飲限定禮遇，最吸引是自助餐買1送1，低至$245位，又有片皮鴨/澳洲龍蝦5折優惠等，響應特區政府「開心香港」、慶祝七一香港回歸兼發放新一輪消費劵。



美麗華集自助餐$245位

美麗華集團網上商店Mira eShop由即日起至7月21日，推出限時22日的快閃優惠，囊括The Mira Hong Kong、Mira Moon 問月酒店、Mira Dining等多間中西食府，如自助餐買1送1、片皮鴨/澳洲龍蝦5折優惠等，所有優惠數量有限，售完即止，套餐均已包加一及茶芥，非常化算！

優惠【1】Yamm買1送1自助午餐禮券（限星期一至五）

Yamm自助餐的盛宴有4大主題，現場有即席烹調美食區和琳瑯滿目的美食，味蕾大滿足！原價每人$490，現每人$245，價目已包括加一服務費。

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

優惠【2】Yamm買2送2自助晚餐禮券（限星期一至四）

Yamm限定海鮮祭，時令貝類海產、熟鮮鮑魚、波士頓龍蝦、鮮蟹及瀨尿蝦等頂級冰鎮海鮮琳琅滿目。原價4位$3160，現4位$1724，人均$431，價目已包括加一服務費。

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

優惠【3】WHISK 10道菜精巧極緻晚宴禮券買2送2（限星期一至四）

美饌滋味包括日式烤法國Gillardeau生蠔、北海道帶子、冰島海螯蝦及時令濃郁焙茶甜點等。原價4位$5632，現4位$3072，人均$768，價目已包括加一服務費。

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

優惠【4】中環國金軒半價原隻澳洲龍蝦（適用晚市堂食）

中環國金軒有名人飯堂之譽，尤其擅長烹調海鮮！現$488半價點選原隻澳洲龍蝦一隻（原價$988），可選擇薑蔥或蟹黃醬焗烹調，非常抵食！

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

優惠【5】翠亨邨5折食京式片皮鴨（限星期一、二晚市）

粵菜經典翠亨邨的著名招牌菜——北京風味烤鴨，大家透過Mira eShop即有半價，原價$498，現時特價$249！

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

優惠【6】翠亨邨夏日極品饗宴買1送1 （適用於晚市堂食）

粵菜經典翠亨邨呈獻「夏日極品饗宴」，包括金銀蒜銀絲蒸龍蝦、南非吉品鮑魚扣鵝掌及花膠海味荷葉飯等多款珍味美饌，原價$988位，透過Mira eShop享半價，特價$494。

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

優惠【7】JAJA「仲夏果漾下午茶」第２位半價（限星期一至五）

素食餐廳JAJA全新「仲夏果漾下午茶」，多樣新鮮水果生津開胃，點心精緻。現透過Mira eShop即享有第2位半價優惠！原價4位$776，現特價4位$582，人均$146。

（圖片來源：Mira eShop官方網站）

Mira eShop「開心盛夏優惠」

優惠日期：即日起至7月21日

訂購網址：https://www.mira-eshop.com/zh

