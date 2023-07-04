機鐵派7.5萬張免費車票！7.5起恢復預辦登機服務 附4大注意事項

港鐵昨日宣佈，將於明日開始恢復機場快綫（機鐵）的市區預辦登機服務。不過，預辦登機服務未全面復常，暫只提供有限度服務，記者為大家整合了4大相關注意事項，出發前宜先看看。另外，港鐵為慶祝機場快綫25週年，將會於指定日子派出7.5萬張免費車票，準備出遊的朋友要留意索取方法。



7.5起恢復預辦登機服務

港鐵昨日宣佈，將於明日開始恢復機場快綫的市區預辦登機服務。預辦登機服務讓旅客於乘搭機場快綫列車前，預先寄存行李及取得機票。

行李會經列車直接送往機場並運上飛機，乘客不用到機場才「排長龍」以辦理登機手續，較為便利。以下是4大使用有關服務的注意事項：

1. 暫僅國泰乘客能在香港站辦登機

（HK01 攝）

預辦登機服務未全面復常，暫只提供有限度服務。有別於以往可於香港站或九龍站辦理預辦登機手續，港鐵明日起只於香港站提供相關服務，另外亦暫時只限國泰航空的乘客使用。非國泰航空的乘客需到機場才能辦理登機手續，港鐵表示會與其他航空公司商討服務重啟的安排。

2. 暫不全日提供服務

（蔡正邦攝）

預辦登機服務恢復後，不如疫情前般提供全日服務，服務暫只會於每日 06:00 - 15:00提供。在服務時間結束後，大家需直接前往月台登車，到達機場後才能辦理登機手續。

3. 服務需於起飛前24小時至90分鐘內使用

香港站市區預辦登機區域的入口（賴雯心攝）

市區預辦登機服務會於航班起飛前90分鐘停止，而最早可於航班起飛前24小時使用，大家不宜過早或過晚使用服務。大家要憑車票或八達通，方能經閘機進入市區預辦登機區域使用服務。車費會於進入預辦登機區域時被預先扣除，但進入月台時將不會再次被扣除，不用擔心過兩次閘機便會被扣兩次車費。

4. 不接收過大或過重的行李

（HK01 攝）

於市區預辦登機櫃位託運的行李，體積不得超過145厘米（長）乘以100厘米（闊）乘以85厘米（高）。行李的重量亦不得超過70公斤。要將超越以上體積及重量的行李託運，需到機場辦理手續。

慶祝機鐵25周年 送7.5萬張免費車票

港鐵為慶祝機場快綫25週年，將會於今個月的3個指定周二，送出7.5萬張免費車票。大家若想索取免費車票，需要先下載「MTR Mobile」電話應用程式，再在程式上以先到先得方式取得。港鐵於每個指定周二將會派出2.5萬張車栗，詳細有待港鐵公佈。