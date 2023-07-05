7月生日優惠｜12大餐廳壽星免費！自助餐/燒烤場/釣蝦場/燒肉放題

【7月生日優惠2023】7月到了！記者整合了7月生日壽星可享用的12大7月生日餐飲優惠，讓7月生日的朋友大飽口福及過得盡興。提供優惠的餐廳包括連鎖食肆、中菜館、酒店自助餐、放題、燒烤場、釣蝦場等，餐廳種類多，總有一款適合大家。



7月生日12大餐飲優惠！

- 下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定

- 部分優惠或會因應節日或公眾假期暫停提供，最終優惠情況視乎個別餐廳而定，詳情可致電餐廳查詢。



1. Suage北海道湯咖哩

Suage北海道湯咖哩是由札幌「游到」香港開辦分店的「過江龍」，出售各種湯咖喱料理。來港短短數周，已宣佈會向壽星提供生日優惠！生日壽星於生日正日、之前或之後7日光顧餐廳，便得到全單8折的生日優惠。

（圖片來源：FB@我は何しに香港へ？）

Suage北海道湯咖哩

地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖

電話：2622 2388



2. 牛氣Nabe Urawa

牛氣向壽星供應「牛肉蛋糕」。壽星於生日內一周內惠顧牛氣晚市，會獲贈以牛肉堆砌，如蛋糕形狀的「牛肉蛋糕」。謹記壽星須在到訪之日前最少一日致電店方訂檯，方可獲贈「牛肉蛋糕」。

（圖片來源：牛氣）

地址：

荃灣分店：荃灣大河道98號如心廣場二期1樓104號舖

東涌分店：東涌達東路18-20號東薈城1樓119號舖

屯門分店：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3樓3235, 3236, 3237及3239號舖

大埔分店：大埔南運路9號新達廣場1樓052B號舖

尖沙咀分店：尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L404-405號舖

銅鑼灣分店：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓1404-1405號舖

康城分店：西貢將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓305號舖

將軍澳分店：將軍澳唐德街9號將軍澳中心1樓140-141號舖

旺角分店：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下(部份)及1樓118號舖



電話：

荃灣分店：2662 6610

東涌分店：2818 8028

屯門分店：2363 3181

大埔分店：2838 0036

尖沙咀分店：2295 1833

銅鑼灣分店：2652 0008

康城分店：2663 2863

將軍澳分店：2330 0050

旺角分店：2866 8876



3. 一幻拉麵

一幻拉麵的中環旗艦店為慶祝開幕4周年，向7、8月生日壽星推出生日優惠。7、8月生日的朋友讚好一幻拉麵Facebook專頁後，向店員出示身份證明文件正本，即可享於生日正日免費享用拉麵！而生日月份內惠顧，亦可以半價品嘗拉麵。要留意，生日優惠之下，大家仍要繳付加一服務費。而壽星的同行者，亦能以8折品嚐拉麵。

（圖片來源：一幻拉麵）

一幻拉麵

地址：中環威靈頓街50號地下A舖

電話：3590 4099



4. Holly Brown

Holly Brown推出生日禮遇。壽星於生日當月光顧 Holly Brown Coffee Roaster，可獲得丹麥吐司1份。丹麥吐司上放滿雪糕、朱古力、忌廉、果醬，一定讓壽星感到愉快。

（圖片來源：Holly Brown）

Holly Brown

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期地下1號舖

電話：2371 2826



5. 蝦立方

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日2人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

蝦立方

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

電話 : 3565 4233

時間 : 星期一至日中午12時至凌晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）



6. 八歌仙

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出生日優惠，當月壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉，再送生日蛋糕1件及即影即有1張！生日優惠限晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題，平日星期一至四都適用，需於一天前訂座及入座前要出示生日證明。

八歌仙

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號鋪

電話：2328 7303

*此優惠不能與其他優惠同時使用

*加一服務費以原價計算

*優惠適用於當月生日的顧客

*入座前請向職員出示生日證明



7. 香港百樂酒店

百樂酒店Park café推出生日優惠，凡至少4人一同惠顧Park café的「『星』『馬』自助午餐」，1位當月生日壽星即可享免費自助午餐優惠，同行親友都有85折！

（圖片來源：香港伯樂酒店）

百樂酒店 Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168



8. 九龍東皇冠假日酒店

九龍東皇冠假日酒店旗下的自助餐廳正供應晚市生日優惠。壽星於晚市光顧自助餐廳，便可免費獲得火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞牌！雪山蛋糕每晚限量供應，謹記要在欲光顧之日的至少前一日預訂。

（圖片來源：香港九龍東皇冠假日酒店）

九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號 (港鐵將軍澳站C出口)

電話：3983 0388



9. 城景國際酒店

供應超過數十款環球美饌，供應即切燒美國牛肉眼的城景國際酒店自助餐店——City Café提供生日福利。壽星可於生日正日、之前或之後3天內獲贈生日蛋糕（半磅）。要換取蛋糕，須於入座前2天向店方預訂。壽星須於換取蛋糕時出示身份證明文件。

（圖片來源：城景國際酒店）

城景國際酒店

地址：香港九龍窩打老道23號

電話：2783 3287



10. 中庭

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。壽星與其餘3位或以上的同行者一起於壽星的生日月份享用晚餐，並消費滿港幣1,000元（不包括茶芥及加一服務費），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽包一個。

（圖片來源：中庭）

中庭

地址：香港九龍窩打老道23號

電話：2783 3287



11. 大欖燒烤

大欖燒烤推出生日多人同行優惠。凡於生日正日、前或之後1天與5位朋友同行光顧「港式燒烤」。在出示身分證明文件後，壽星便能獲免費招待。此外，同行朋友亦可同時得到啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠。優惠只適用於星期一至五，不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子，需在使用前一天先預訂。

（圖片來源：大欖燒烤）

此外，於生日正日、前或後7天內惠顧，除上述優惠，更可以獲得無酒精香檳或莎莉蛋糕，作慶祝之用。

（圖片來源：大欖燒烤）

大欖燒烤

地址：大欖大欖涌村385地段

營業時間：14:00 - 22:00 （星期一至五）；13:00 - 22:00（星期六、日及公眾假期）

電話：2613 1811



12. 龍鼓灘海邊BBQ

位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐的龍鼓灘海邊BBQ，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食。

（圖片來源︰龍鼓灘海邊BBQ@Facebook）

生日優惠必須於3日前預訂，每組客人可享有的壽星優惠數量不限，惟扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘村136地段

電話：5601 1002

