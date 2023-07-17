周末好去處｜香港10大中古店　集明星名媛名牌袋古著首飾玩具雜貨

古着、中古設計的雜貨仍然在香港深受熱捧，香港有不少vintage店，讓你尋覓心頭好。細數10大香港中古店，集首飾、古著、名牌袋、玩具等，讓你慢慢在裏面尋找與你有聯繫的復古玩物，延續他們的故事。



香港10大中古店推介

【1】Daychild Vintage & Goods

Daychild Vintage & Goods 主要售賣不同國家的古着服飾及雜貨，在古着和品牌間兩者互相配合及推廣。一般古着服飾給客人的印象為殘舊或尺碼較大， 因此店主會從世界各地挑選尺碼合適和狀態良好的貨品。

+ 2

店內貨品以美式風格居多，衣服飾品多元化，當中有學園和軍事等服飾。除古着服飾以外，Daychild Vintage & Goods 更搜羅不少本地和外國的品牌，特別是全人手製作一針一線親自縫製的品牌。

+ 5

【中古店推介1】Daychild Vintage & Goods

地址：香港銅鑼灣耀華街14號2樓

電話：6498 8208

營業時間：14:00 - 21:00



【2】Select 18

Select 18 是中環區的二手舊物店。 店主是土生土長的印度裔香港人，多年來收藏舊物，古董眼鏡、配飾、歐洲中古傢俱、印刷紙品、黑膠唱片等。

+ 4

昔日香港殖民地時期的舊物如印有皇冠的杯具和警署內的木檔案櫃、郵筒，也是店舖特色之一，絕對是尋寶之地。

+ 5

【中古店推介2】Select 18

地址：香港上環東街14號地下

電話：2858 8803

營業時間：12:00 - 19:00



【3】Dress code silver

Dress Code Silver多年來本着「貴精又貴多」的理念，不只代理品牌多，每個品牌的單品亦適合不同風格的人。客人能夠在最短的時間內，尋覓到自己喜歡的單品。

+ 3

店內主打品牌有印第安風的Legend，和代表機車文化的Dual Flow。Dual Flow主理人杉山孝博有「日本最強蠟雕師」之稱號，每款銀器都能塑造出銀器的超凡細緻度與立體感。

+ 2

【中古店推介3】Dress code silver

地址：尖沙咀加連威老道62號1/F

電話：2815 2846

營業時間：16:00 - 20:00



【4】雅俗共想

雅俗共想集各種上個世紀8、90年代的香港舊物，以及很多港星的畫報、唱片、明信片、舊雜誌漫畫、杯子餐具以及超級多的可愛小玩具，都極具年代感。

店舖密集式的佈局與擺設，拍出來也很有feel喔。

+ 3

【中古店推介4】雅俗共想

地址：九龍深水埗南昌街124號B1舖 / 中環皇后大道中93號中環街市地下 P02A & P02B 號舖

電話：9095 3027

營業時間：13:00-19:45



【5】堆填區 Rubbish b

Rubbish b 裏的衣服、手袋、飾物、手錶、香水、化妝品、玩具、擺設、紙品等，全都是店主在外國逐件逐件搜羅回來的。每件vintage貨品彷彿充滿着故事，等待你去延續它的故事。

+ 1

店主本着「錯過就會失去」的道理，一直在旅行中收集古物。在 Rubbish b 裏，除了可以尋覓與自己有「連繫感」的心頭好外，更可以與店主交流，分享收集古物的經歷。

+ 2

【中古店推介5】堆填區 Rubbish b

地址：旺角西洋菜南街66號 8/F

電話：6686 1209

營業時間：14:00 - 21:00



【6】Maggie&co vintage shop

Maggie&co vintage shop 是 vintage奢侈品寶藏小店，東西偏多且密集。他們主要幫香港的明星和名人太太做寄賣，除了名牌古著外，很多衣服都是新款。

+ 1

在這裏，你可能會發現已絕版的奢侈品喔！

+ 2

【中古店推介6】Maggie&co vintage shop

地址：中環士丹利街66-72號 佳德商業大廈 Flat 801 802

電話：6211 0005

營業時間：星期一至日 13:00 - 19:30



【7】Vintage Maze 迷宫惜物店

從復古手辦擺件到服飾背包手錶一應俱全，尤其有很多不貴的小玩具，絕對是一家值得花時間認真逛的店鋪。$15一個的定製膠片（幻燈片）服務，很有紀念意義。

+ 1

奇異百趣的可愛小物，真的會讓人愛不釋手。

+ 2

【中古店推介7】Vintage Maze 迷宫惜物店

地址：尖沙咀THE ONE 6樓 606號

電話：6846 8388

營業時間：12:00 - 21:00



【8】White Whale & Co. Vintage Goods

White Whale 隱藏在旺角，出售各種複古服裝和手工皮具。店內的古著都是主理人及朋友去世界各地蒐集回來的，店內法國工裝最受歡迎。

走進他們的商店感覺就像回到了過去，牆壁上裝飾著復古的 T 卹、夾克和配飾。該店還大力提倡反對快時尚，也出售大量二手商品。

+ 2

【中古店推介8】White Whale & Co. Vintage Goods

地址：九龍油尖旺旺角煙廠街39號 2/F

電話：6288 0524

營業時間：星期一至六 14:00 - 21:00 星期日 14:00 - 20:00



【9】BANG BANG 70's

BANG BANG 70's 以大牌子為主，集腋下包、衣服、飾品、銀包等。店內讓你仿如置身於時光倒流的70年裏，加上腳下黑白相間的懷舊地板，感覺彷彿回到了Disco方興日盛的黃金年代。

厚底鞋、高級二手飾品，搭配一個款式稀有的復古包包，讓你70年代潮流的化身。

+ 2

【中古店推介9】BANG BANG 70's

地址：中環鴨巴甸街16號A一樓

電話：6461 7448

營業時間：星期一至五 12:00 - 16:00 星期六至日 12:00 - 18:00



【10】Midwest vintage 美華氏

Midwest vintage 開業30年，無論是日本牛仔、學院派風格、軍裝還是工裝，數之不盡的正品古著就在這尋寶之地，處處醞釀着舊美國衣着的古味。

+ 2

於1993年成立的它，原身是一間二手衣服進出口貿易公司。為了吸引新一代的顧客，Midwest vintage 解構及重構部分二手polo 恤衫、軍裝或是和服等，賦予他們第二生命。

+ 2

【中古店推介10】Midwest vintage 美華氏

地址：天后店：屈臣道15號維多利中心20號地舖

旺角618店：上海街618號1/F 101A舖

尖沙咀K11店：河內道18號K11 ART MALL 2樓203舖

電話：2802 6886 / 2326 8968 / 2328 8660

營業時間：11:00 - 21:00

