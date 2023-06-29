深圳好去處｜福田Coco Park番茄口袋　超大型生活雜貨店好逛爆買

深圳福田Coco Park的「番茄口袋」是新開不久的大型生活用品店，分類齊全，一逛至少可以逛大半天爆買！貨品款式種類極多，是一站式生活館，有零食、生活用品、文創精品、美妝用品等等，店內有不同打卡位，絕對適合一家大小來買買買。



一站式生活館逛一整天

番茄口袋在上海、北京也有店，進駐深圳似乎求開拓更大市場。店內集齊所有有趣味產品，亦會不定期舉辦市集和推薦原創產品，包括生活用品、飾物、擺設、甚至寵物用品等，琳琅滿目，一家大細在這裏大有可能逛上一整天。

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7大商品區

番茄口袋有超過7個商品區，而且分得仔細，每區的精品真的會令你花多眼亂，每個商品區都佈置得精緻又好看，逛街之餘也可以打卡。

【1】穿搭飾品區

這商品區裏有各種可愛的小袋，適合不同年齡層的客人，番茄帆布袋可愛之餘又方便收納，而且區內少女心爆棚，有各種項鍊、手鍊、頭飾、擺件、掛墜、頭繩…

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【2】家居生活區

家居類少不了好看的杯子，每個顏值高之外，設計亦十分精緻，隨便挑都好看，送給自己和朋友作為禮物絕對不錯！

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【3】文創區

文創區集齊各種文創小玩意，還有100多個番茄口袋原創產品，當中有貼紙、冰箱貼、信封、手帳、記事本等，每款玩意都很有創意！

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【4】其他分區

番茄口袋設化妝品護膚品區、盲盒禮盒區、進口零食區等等，真的多不勝數！是深圳其中之一最大最齊全的精品店！

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番茄口袋包攬100個原創品牌

【1】SIF商店 - 七彩Y2K袋

SIF用回收物料製造不同款式的袋，亦被推舉為「網紅包」。色彩繽紛的產品在店內十分矚目，而且很多袋子上也印有貓的元素。

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【2】彼得道格 - 可愛小拘插畫

插畫師用幼稚具童真的畫風，記錄小狗DunDun和插畫師一切有趣的事物，番茄口袋裏會找到各種可愛的小精品。

【3】胡萝北北 - 治愈系小女孩插畫

插畫師把生活中的細節和奇怪想法結合，創造出治愈系插畫。在胡蘿北北的畫筆下，生活變得可愛、充滿期待和夢幻，在這裏會找到胡蘿北北的小周邊。

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【4】竹鼠和竹熊

設計師創作出動物系列的毛絨公仔，並出品不同動物的掛飾。鬆軟的毛絨公仔更可變裝，選上喜愛的毛絨外衣，為毛絨公仔打扮吧！

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【5】小熊漢斯

小熊漢斯擁有「射哩眼」，樣子鬼馬，還有不同顏色與造型。憨憨萌蠢的表情，無辜的眼神逗樂大家，甚至有12星座系列，可以尋找一隻屬於自己的小熊漢斯。

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【6】cul - 寵物玩具潮牌

買到自己的好物之外，當然不能忽略家裏的毛孩吧！寵物用品及玩具品牌中，找到具有型格、鮮艷的產品，玩具造型搶眼又搞怪，就算沒有寵物也會被吸引！

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番茄口袋 （福田COCO PARK店）

地址：深圳市福華三路星河cocoparkB1層

營業時間：10:00 - 22:00

交通：地鐵1號線購物公園站C口出

