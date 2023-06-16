帶飯打卡｜楊紫瓊/黃鴨跳入餐盒　5大便當達人飯盒超吸睛食玩兼備

帶飯都令人羨慕？全因飯盒造型特別。便當在日本十分常見，就連手作便當達人也可以成為網上紅人引起外界關注。他們的便當有何可愛之處可吸引大眾？一齊睇睇5大手作便當紅人，如何為便當裝身成為吸睛的藝術品。



呃Like手作便當 成吸睛藝術品

日本大量便當達人，營養均衡之餘，造型非常可愛！每天打開便當，每次一個驚喜。

【1】IG@milktea.1122

@milktea.1122稱自己為「維納外星人工廠」。雖然只是用簡單的材料，如腸仔、芝士、獅子狗等，但已經可以創作出如此多樣化的構圖。絕對值得佩服！便當公仔粗獷得來，又十分可愛，讓人想一直看下去。

+ 14

【2】IG@nancychannel

@nancychannel是位家庭主婦，制作的便當圖案比較寫實，如有楊紫瓊、坂本龍一和阿部寛等名人的肖像，然而樣子也十分相似。梵谷名畫到當紅藝人也難不到她，可見「畫功」相當高強。

+ 11

【3】IG@ayano.adsh

@ayano.adsh是位媽媽，所以便當美觀和營養要得到平衡。但這無阻她發揮她的小宇宙，便當顏色繽紛之餘也搭配蔬果，圖案一樣可愛。

+ 15

【4】IG@michiyo0815

@michiyo0815以卡通公仔為藍本，大多是我們熟悉的卡通，童心爆滿！

+ 15

【5】IG@hiro020612

@hiro020612是位助產士，記錄了每天和兒子的午餐。她的便當造型簡潔又不失可愛，大多以花作主題。簡單又吸睛便當，大家也可以跟著學習。