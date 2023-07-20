Pizza Hut大抽獎｜機票/酒店住宿/PS5…大獎1人獨攬1000個Pizza！

Pizza Hut暑期舉辦大抽獎！為慶祝全新外賣平台推出，Pizza Hut會在暑期向食客送出價值高達$190,000的獎品，並以抽獎形式送出，當中包括美食、電器、機票住宿、PS5等。大家成為會員後經手機App或官方網站落單並消費滿$50，即可參加大抽獎。



Pizza Hut暑期大抽獎！

（圖片來源：鄭劍峰）

​​由即日起至8月29日，大家只要登記成為Pizza Hut會員並經最新版本的手機App或官方網站落單，在消費滿$50後便能夠參與抽獎。下單次數愈多，中獎機會則愈大。獎品及名額如下：

大獎：1000個夏威夷風光必勝批

(名額1位)​



二獎：美國雙人來回機票

(名額1位)​



三獎：可換鏡頭影像網誌相機連鏡頭

(名額1位)​



四獎：香港文華酒店雙人住宿1晚

(名額1位)​



五獎：Sony PlayStation 5 PS5遊戲主機

(名額3位)​



六獎：長洲西園特色蒙古包 1 晚住宿

(名額3位)



（圖片來源：鄭劍峰）

除此之外，所有會員7月期間選用外送速遞服務並消費滿$60，即可免運送費一次。該優惠會以電子優惠券方式，在App內向會員派發。

（鄭劍峰攝）

Pizza Hut暑期抽獎

日期：即日起至2023年8月28日

時間：11:30 - 22:00（可供外賣時段）

