台灣美食｜Pizza Hut推出蚵仔麵線批　媲美香港燒鵝Pizza嚇窒網民

全球最大連鎖薄餅店Pizza Hut，在全球本土化的浪潮下，一直在環球各國推出具指定的地方限定特色Pizza。在台灣，Pizza Hut最近將Pizza融入當地美食，推出「香菜大腸蚵仔麵線比薩（芫荽大腸生蠔麵線Pizza）」。這種混合意、台風味的Pizza隨即引來台灣民眾熱議！



Pizza Hut推出蚵仔麵線批 僅限台灣發售

Pizza Hut近日在台灣推出了當地限定Pizza——「香菜大腸蚵仔麵線比薩（芫荽大腸生蠔麵線Pizza），將台灣街頭、夜市常見的麵線放上Pizza。

（圖片來源：Pizza Hut）

只在台灣版Pizza App可訂

麵線Pizza上被放滿了麵線、彰化芫荽、豬大腸以及生蠔，每個新台幣$399（約港幣$102）。不知道台灣Pizza Hut是否害怕當地人接受不了這種別出心裁的「Fusion菜」，麵線Pizza只接受以台灣版Pizza App預訂。

Fusion Pizza惹熱議 網民：會唔會畀意大利人打？

麵線Pizza亦引起了台灣民眾的熱議，意見亦趨兩極。有台灣網上討論區的用家表示麵線Pizza的賣相相當嘔心，猶如將2種截然不同的食品刻意混為一體，更擔心意大利人看到這種Pizza後火冒三丈，笑稱他們會破壞Pizza Hut，甚至對台動武。不過，亦有疑似熱愛麵線的網民表示麵線Pizza的賣相不錯，賦有台灣特色，值得一試。

全球本土化催生非一般Pizza 香港曾熱賣燒鵝Pizza

在全球本土化的浪潮下，Pizza Hut已多次推出揉合意大利與各地風味的Pizza。在香港，Pizza Hut曾於2021年與鏞記酒家合作，出售加入海鮮醬、芝士、紅椒、紫洋葱和京葱的香港限定「炭火飛天飛鵝批」。不過，當時就有食客嫌Pizza上的鵝肉偏少。

（圖片來源：Pizza Hut）

亞洲其他國家方面，印度則曾推出饒具當地飲食元素的「饃饃（一款印度餃子）批」，而日本與南韓則曾分別推出「芫荽批」與「無骨雞批」，同樣切合當地飲食文化。