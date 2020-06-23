台灣PizzaHut推拉麵薄餅　熱數7款港台創意Pizza　香港這款有驚喜

台灣Pizza Hut日前宣布將推出拉麵Pizza，聯乘著名拉麵店「麵屋武藏」，將叉燒、溏心蛋、筍片，蔥花、芝麻通通放在餅皮上，令網民笑稱「一次得罪日本人和意大利人」。其實香港和台灣都有不少創意口味Pizza，《香港01》旅遊頻道記者精選了7款獵奇款式，包括臭豆腐味、抹茶紅豆白玉味、黑糖珍奶味、IKEA肉丸批等。

台灣Pizza Hut將聯乘著名拉麵店「麵屋武藏」，推出拉麵Pizza。（台灣Pizza Hut）

雖然很多款都看似很伏，但根據網民分享食評，有很多的味道都有驚喜！👇👇👇想知香港有邊2款創意批，立即按圖睇睇7大港台創意Pizza口味👇👇👇

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夏天熱辣辣，少不免想飲味道清爽的冰凍飲料消暑降溫。記者整理了日本最新飲料的銷量Top 10，包括Suntory無酒精啤酒、伊藤園綠茶、被譽為午後紅茶對手的Suntory Craft Boss檸檬茶、新垣結衣代言的十六茶等，有部分香港都買到！

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