The Wai圍方｜記者直擊圍方英皇戲院7.22開業　6影院睇戲$40起

大圍人最期待的區內全新商場——圍方將於明早開幕！除了商店、餐廳，戲院裡更設有戲院，大圍人不用刻意到沙田市中心都可以欣賞電影了。新戲院樓高2層，設有6間影院，更會向觀眾供應分店限定的小食。觀賞一套2D全景聲電影，價錢由$40起，適合一家大細度過愉快的假期。



記者直擊大圍圍方戲院！

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圍方內的新戲院——「英皇戲院Plus+（大圍圍方）」由英皇影院集團與麗新集團MCL院線共同建立，是目前大圍唯一的戲院。戲院樓高2層，設有6間影院，共912個座位。在戲院裡，大家可以發現天花、牆身、地面都不乏流綫型設計及彎曲的緞帶，設計師期望相關設計予人「拆禮物」的感覺，感受到電影予人的驚喜感。

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影院方面，6間影院呈方形，給予記者「肆正」的感覺。不論在哪一間影院，坐在最後一排也不會覺得與銀幕距離太遠；而座椅與座椅之間亦算寬闊，坐下時不會頂著腿。院內的斜度亦適中，看下時不容易被前方客人攩著視線。

除此之外，所有影院均配備杜比影院音響系列及使用4K RGB激光影院投映系統。清晰音效給予觀眾仿如置身於電影之中的感覺，更加投入。當中，能容納184人的1院更設有杜比全景聲系統，具 44 聲道系統，聲音會從戲院牆身、天花的喇叭播出，在觀眾周圍縈繞。

設分院限定小食 睇2D全景聲電影$40起

與別的英皇戲院不同，新戲院特設分院限定小食，包括「真．蟹肉熱狗」（$62）、「日式便利店風味炸雞塊（$48/2件）等」，同場亦有「爆谷雞粒」（$40）、經炸製的「邪惡午餐肉」（$35）等。記者覺得「爆谷雞粒」十分爽脆、煙韌度恰如其分，不會太硬，相當可口。不過「真．蟹肉熱狗」的醬料味頗重，蓋過了不少蟹肉味。

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票價方面，平日與假日的收費不同，而星期二的票價普遍較低。成人、長者、小童分設不同收費，觀賞2D全景聲票價由$40起（觀賞普通2D電影票價則由$30起），詳情可參閱下表：

（圖片來源：英皇院線）

另外，英皇戲院正推行電子化，觀眾透過英皇院線的網站及手機App購票，毋須再繳付手續費。經網上購票的觀眾，只須掃描電子戲票上的二維碼，便可輕鬆入場，毋須排隊取實體票。

（何以諾攝）

英皇戲院Plus+（大圍圍方）

地址：大圍車公廟路18號大圍圍方 （入口設於L5層）

開幕日期：2023年7月22日

