港島鐵達尼號文物展直擊！ 記者親摸被打撈品　聽覺、嗅覺體驗

鐵達尼號文物展直擊！經典電影《鐵達尼號》上映25週年，其重製版最近於各大戲院上映，隨即勾起了不少人對這艘曾被譽為「永不沉沒」的郵輪之回憶與興趣。在銅鑼灣，一間展館正舉辦由本地收藏家策劃的《鐵達尼號文物展覽》，除了以眼睛欣賞展品，大家更可以親手觸摸打撈品。展覽另設有聽覺及嗅覺體驗，對鐵達尼號有濃厚興趣的朋友不要錯過！

港島鐵達尼號文物展直擊！ 記者親摸被打撈品 仲有聽覺/嗅覺體驗

鐵達尼號的事跡，往往吸引了不少人探索。位於銅鑼灣的科文館由即日起至4月30日，再度舉辦《鐵達尼號文物展覽》。展覽展出由本地收藏家黃靜怡與朋友近年來在不同國家所搜羅、競投得來的鐵達尼號相關物品，讓大家透過察看各種真跡、臨摹與仿製品，了解鐵達尼號的故事。

比起一般博物館，科文館的面積不大，但展品種類多元，從鐵達尼號建造前所繪製的工程圖、乘客遺物、到沉船事故後所印刷的紀念刊物，在展廳裡皆能看到。有些物品更與電影有關，例如露絲、傑克於電影中曾身處的健身房之照片、他們一同奔走於甲板上時所經過的太陽椅之同款座椅等。

與一般的展覽不同，科文館並不要求來賓「眼看，手勿動」，大家可以親手觸摸大部份展品，感受這些文物的溫度。記者觸摸了一粒在郵輪遺骸打撈的煤碳，以及一塊曾裝於船上，因品質不佳而被移除，再在郵輪沉沒90年後被拍賣的地磚。在導賞的引導下，記者才恍然領悟自己正在觸碰一件百年文物，觸摸著鐵達尼號，有一種讓人訝異的感覺。

除了視覺、觸覺，展覽亦讓人以聽覺與嗅覺感受鐵達尼號。除了膾炙人口的電影主題曲《My Heart Will Go On》，展廳內亦播放船上樂隊曾演奏的《Neared My God To Thee》等樂曲，讓人幻想乘客在逃生時聽到柔和樂曲期間，或出現的矛盾感覺。

大家亦可以嗅嗅鐵達尼號乘客所帶備的香水之味道。鐵達尼號沉沒後，打撈團隊曾於海底發現到一瓶香水，該瓶香水後來被香水廠提煉並大量生產。館方安排了試紙，讓大家感受這種百年香水配方的香氣。

與上一次展覽不同，今次展覽新增了許多與電影有關的展品以及乘客遺物。除了展出1997年由占士．金馬倫導演的《鐵達尼號》之原裝劇本外，亦展出另一套同樣以鐵達尼號沉沒為背景的1958年電影《此夜永難忘》的刊物。

《此夜永難忘》在製作時有訪問生還者經歷，有著更多符合史實的內容，而《鐵達尼號》的露絲和傑克雖為虛構人物，但2人的背景及所遭遇的事跟部份真實乘客的相近，大家可以從文獻自家判斷露絲和傑克其實是否代表著某2位乘客。

（何以諾 攝）

策展人鍾情於鐵達尼號 曾為競投物品失敗哭崩

展覽策展人黃靜怡透露，自己看到朋友的鐵達尼號收藏品後，開始喜歡收集鐵達尼號的物品。至於策展主因，她表示鐵達尼號遺骸正在消失，想為船留下印記。她亦認為將文物收起，反為不見天日，為使更多人認識鐵達尼號，她決定將收藏品與大眾分享。

策展人黃靜怡（圖片授權：黃靜怡）

被問到收藏品的來源，黃靜怡表示部份與鐵達尼號相關的奧林匹克號文物需由競投所得。由於多個舉行競投的國家與香港存在時差，她曾帶著疲累的身軀通宵競投物品。面對曾有物主反口或因精神狀態不佳而錯失物品，她表示曾因此而哭崩，悶悶不樂數個月，可見她相當鍾情於鐵達尼號。

為使展覽與別不同，黃靜怡不介意讓來賓直接觸模物品，感受鐵達尼號，她亦認為舊有物品（包括傢俱、布等）成本較高、用料較現代上乘，不用作出特別保養。她期待更多人會因為能親身觸摸鐵達尼號文物，而專程到訪。

（何以諾 攝）

《鐵達尼號文物展覽》

展期：即日至2023年4月30日

時間：12:00、14:30（只限星期六、日）、16:00、17:30（每節約為1小時）

地點：科文館

地址：銅鑼灣怡和街46-54號麥當勞大廈3樓A室

