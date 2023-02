港島鐵達尼號文物展直擊！ 記者親摸被打撈品　聽覺、嗅覺體驗

鐵達尼號文物展直擊!經典電影《鐵達尼號》上映25週年,其重製版最近於各大戲院上映,隨即勾起了不少人對這艘曾被譽為「永不沉沒」的郵輪之回憶與興趣。在銅鑼灣,一間展館正舉辦由本地收藏家策劃的《鐵達尼號文物展覽》,除了以眼睛欣賞展品,大家更可以親手觸摸打撈品。展覽另設有聽覺及嗅覺體驗,對鐵達尼號有濃厚興趣的朋友不要錯過!

港島鐵達尼號文物展直擊! 記者親摸被打撈品 仲有聽覺/嗅覺體驗

鐵達尼號的事跡,往往吸引了不少人探索。位於銅鑼灣的科文館由即日起至4月30日,再度舉辦《鐵達尼號文物展覽》。展覽展出由本地收藏家黃靜怡與朋友近年來在不同國家所搜羅、競投得來的鐵達尼號相關物品,讓大家透過察看各種真跡、臨摹與仿製品,了解鐵達尼號的故事。

比起一般博物館,科文館的面積不大,但展品種類多元,從鐵達尼號建造前所繪製的工程圖、乘客遺物、到沉船事故後所印刷的紀念刊物,在展廳裡皆能看到。有些物品更與電影有關,例如露絲、傑克於電影中曾身處的健身房之照片、他們一同奔走於甲板上時所經過的太陽椅之同款座椅等。

與一般的展覽不同,科文館並不要求來賓「眼看,手勿動」,大家可以親手觸摸大部份展品,感受這些文物的溫度。記者觸摸了一粒在郵輪遺骸打撈的煤碳,以及一塊曾裝於船上,因品質不佳而被移除,再在郵輪沉沒90年後被拍賣的地磚。在導賞的引導下,記者才恍然領悟自己正在觸碰一件百年文物,觸摸著鐵達尼號,有一種讓人訝異的感覺。

除了視覺、觸覺,展覽亦讓人以聽覺與嗅覺感受鐵達尼號。除了膾炙人口的電影主題曲《My Heart Will Go On》,展廳內亦播放船上樂隊曾演奏的《Neared My God To Thee》等樂曲,讓人幻想乘客在逃生時聽到柔和樂曲期間,或出現的矛盾感覺。

大家亦可以嗅嗅鐵達尼號乘客所帶備的香水之味道。鐵達尼號沉沒後,打撈團隊曾於海底發現到一瓶香水,該瓶香水後來被香水廠提煉並大量生產。館方安排了試紙,讓大家感受這種百年香水配方的香氣。

與上一次展覽不同,今次展覽新增了許多與電影有關的展品以及乘客遺物。除了展出1997年由占士.金馬倫導演的《鐵達尼號》之原裝劇本外,亦展出另一套同樣以鐵達尼號沉沒為背景的1958年電影《此夜永難忘》的刊物。

《此夜永難忘》在製作時有訪問生還者經歷,有著更多符合史實的內容,而《鐵達尼號》的露絲和傑克雖為虛構人物,但2人的背景及所遭遇的事跟部份真實乘客的相近,大家可以從文獻自家判斷露絲和傑克其實是否代表著某2位乘客。

(何以諾 攝)

策展人鍾情於鐵達尼號 曾為競投物品失敗哭崩

展覽策展人黃靜怡透露,自己看到朋友的鐵達尼號收藏品後,開始喜歡收集鐵達尼號的物品。至於策展主因,她表示鐵達尼號遺骸正在消失,想為船留下印記。她亦認為將文物收起,反為不見天日,為使更多人認識鐵達尼號,她決定將收藏品與大眾分享。

策展人黃靜怡(圖片授權:黃靜怡)

被問到收藏品的來源,黃靜怡表示部份與鐵達尼號相關的奧林匹克號文物需由競投所得。由於多個舉行競投的國家與香港存在時差,她曾帶著疲累的身軀通宵競投物品。面對曾有物主反口或因精神狀態不佳而錯失物品,她表示曾因此而哭崩,悶悶不樂數個月,可見她相當鍾情於鐵達尼號。

為使展覽與別不同,黃靜怡不介意讓來賓直接觸模物品,感受鐵達尼號,她亦認為舊有物品(包括傢俱、布等)成本較高、用料較現代上乘,不用作出特別保養。她期待更多人會因為能親身觸摸鐵達尼號文物,而專程到訪。

(何以諾 攝)

《鐵達尼號文物展覽》

展期:即日至2023年4月30日

時間:12:00、14:30(只限星期六、日)、16:00、17:30(每節約為1小時)

地點:科文館

地址:銅鑼灣怡和街46-54號麥當勞大廈3樓A室