暑期活動｜東港城5千呎充氣彈床樂園　波波池/5.5米高滑梯附票價

暑假到！不少商場舉辦親子活動，讓小朋友放假時候盡情玩。在將軍澳東海城，今個暑假有一個面積達5,000呎的一體式充氣彈床。彈床非常大，除了小朋友，大人也可以一同玩、一起跳！場內亦有波波池、障礙迷宮、5.5高的巨型滑梯等設施，非常刺激！



東港城充氣彈床暑假登場！

東港城一期的中庭目前設置了「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」充氣彈床遊樂園。這張以新加坡為主題的彈床長25米，總面積達到5000呎，是專程為香港今次活動製造的一體式彈床。大家在彈床上嬉戲的同時，還可欣賞到新加坡的風景及象徵著當地的熱帶水果、Q版魚尾獅。

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劃分不同區域 刺激/靜態設施都有

上到彈床，大家首先會到達熱身區，可在此適應如何在彈床上行走、彈跳。這座充氣彈床的彈力十足，大人小朋友可以一起盡情跳。

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普通彈床怎能滿足到精力充沛的朋友？場內設置了一條高5.5米的「極速滑梯」，讓大家感受從高處滑下來的快感。

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想更刺激，不妨在「障礙陣迷宮」大展身手！大家越過水果陣、獨木橋與木人樁之後，便能成功到達終點。在迷宮旁，更有5.5高的「忍者衝天」，考驗大家能不能化身成忍者，一口氣衝到頂點！

怕離心力亦不用怕，場內有巨型波波池——「波波池樂園」，給大家玩較靜態的遊戲。大家亦可以在「F1賽車挑戰區」與「亞熱帶水果園」，跟大賽車、巨型水果打卡留念。

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需於KLOOK購票 平日入場較平

要留意！玩彈床前要事先在網上平台KLOOK購票，現場並不設現金購票。此外，大家亦要在入場時換上專用襪子，確保安全。

價錢方面，一大一小 $188（平日）$238（周六、日及公眾假期），而小童或額外成人票則為$108（平日）$138（周六、日及公眾假期），每張門票持有人可玩一節，每節為50分鐘。門票售完即止，有興趣的朋友盡快購票了。

此外，大家登記成為The Point會員，並於即日以電子以3,000分並消費滿指定金額後，便能以指定積分換領主題精品，包括旅行行李帶變身購物袋（消費滿$800）、伸縮雨傘（消費滿$1,000）與夏日沙灘快乾浴巾（消費滿$800），將充滿新加坡風情的精品帶回家。

（何以諾攝）

Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡

地址：將軍澳東港城一樓中庭

日期：2023年7月13日至9月3日

時間：10:00 - 20:00

價錢：一大一小$188（平日）$238（周六、日及公眾假期）；小童或額外成人：$108（平日）$138（周六、日及公眾假期）



購票連結：http://bitly.ws/L5su