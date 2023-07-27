火車燒肉｜列車送餐烤肉店$68起　記者實試宮崎和牛頂級韓牛前腿

荔枝角美食！荔枝角烤肉店！不少在海外起家的餐廳紛紛化身成過江龍，「游」到香港開分店。起源於廣東的人氣列車送餐主題燒肉店——Bingle Bingle，選擇進駐荔枝角，成香港首間分店。餐廳主打的1++級韓牛，並以型格小列車送餐，整個用餐過程得意又好玩！



記者直擊送餐列車燒肉舖！

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人氣列車送餐主題燒肉店「Bingle Bingle 」，設計上充滿科幻感，裝修得如一部空中列車，讓大家一邊燒肉，一邊探索宇宙。

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進店後，職員會帶領大家登上由機長「Captain Bill」駕駛的「Bingle號列車」，大家下單後，可以欣賞列車運載各式各樣的食材送到自己面前。整個過程不但玩味感重，更賦有未來感。

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3大必試人氣套餐 1++級韓牛/宮崎和牛

3大必試套餐（何以諾攝）

餐廳目前推出3大必試套餐，分別是具有五花豬肉卷的「Bingle 套餐 」（$68/125克）；配備牛五花、肩胛牛柳、牛小排的「人氣牛肉三拼套餐」（$128/150克；$178/250克）；以及包含南韓最高級的1++級牛前腿、宮崎和牛肉眼蓋以及三角腩的「1++韓牛日韓極上套餐」（$198/150克；$288/300克）。

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大家也可以隨便用檯上的調味料，混出自己喜愛的醬汁，令餸菜鮮味更突出。

記者最欣賞「1++韓牛日韓極上套餐」中的宮崎和牛肉眼蓋，肉眼蓋較「冧身」、口感佳。配上芝麻醬與燒肉醬吃時，有2種不同的味道，同樣美味。而牛前腿肉亦不錯，鮮肉味濃厚。三角腩則較韌，嘴嚼時肉汁會慢慢滲出，令人齒頰留香。

除了套餐、鮮肉之外餐廳，還有海鮮、甜品等可供點選。記得所點選的墨魚仔（$38/100克）與海蝦（$28/2隻）挺新鮮，鮮味十足。餐廳更有其他燒肉店少有的鯛魚燒（$25/2串） ，鯛魚燒內溫暖的紅荳配搭麻糬，香甜味美。

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需經QR碼落單 設用餐時間限制

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要特別留意，落單時要用電話掃描檯上的QR碼，連接餐廳的系統後，才可以揀選食品飲品。另外，餐廳的用餐時間為90分鐘，打卡的同時謹記預留時間用膳。

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Bingle Bingle （荔枝角分店）

地址：九龍荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON荔枝角店地下L002號

營業時間：11:30 - 22:30

電話：23828890

