DONKI｜網民熱議4間分店人流稀少值得留低？1原因埋單前令人卻步

有網民在討論區熱議，哪些DONKI恐怕會結業，事關人流少、價格貴、地方僻…以下幾間DONKI分店榜上有名。



DONKI在過往幾年疫情期間開店速度相當迅速，目前已有共10間分店，遍布港九新界。那些年DONKI分店一開，谷起大量人氣及討論；分店愈開愈多，香港人似乎聽慣了。加上通關後，香港人紛紛闖外地旅遊，日本是大眾最愛的旅遊目的地之一，近年日圓持續低水，大家去到日本出力掃當地商品。主力售賣日本零食、食品、雜貨的DONKI，優勢與聲勢似乎旁落。

（圖片來源：DON DON DONKI）

有網民揭示坊間傳聞，稱「因為租金回升，好多係疫情時簽平租的舖位，依家面臨續租壓力，唔排除縮減規模及結束部分分店」，傳聞未經證實已引來一陣起哄。有網民表達有幾間DONKI分店人流太少，即使假如會關門也不出奇。同樣有人反問︰「乜嘢證據都冇，一句內部傳聞就可以製造謠言？」

（圖片截圖︰連登討論區）

某些DONKI分店人流遜色，有人建議不如港島、九龍、新界各維持一間得啦！或者縮小規模，開express版超市。

（圖片截圖︰連登討論區）

以下4間DONKI分店，被網民熱議着人流疏落，恐怕是在捱貴租。

1.小西灣藍灣廣場店

網民指小西灣藍灣廣場開了DONKI，藍灣廣場都吸不到人流閒逛。「小西灣嗰間可以執啦、個死場平租…都清得幾穩定。藍灣半島，又唔會專登入去，靠小西灣人柴灣人都頂唔到幾耐。」

2.九龍灣淘大商場店

網民指︰「真係無人去，人流奇低、鑽石山5月又開咗一間，估係為咗執淘大鋪路；鑽石山都唔好得去邊，熟食又少過黃埔店、免費泊車由100蚊改到200蚊」。

3.荃灣海之戀店、4.屯門市廣場店

網民指以上兩間店已經好冷清。

除了部分店人流稀少被熱議之外，貨品價格高令人卻步。討論中不乏聲音表示「啲嘢唔係平、賣到咁貴，日本平一半，點解要香港買交智商稅？減價先啦，連壽司都冇咗半夜50%off，一田、aeon都會夜晚6折/7折，好快被人掃晒。佢越嚟越貴，睇佢賣嘅價錢，以為日圓兌緊10算」之類；有人反駁︰「咁講唔公平，運輸、人工和舖租都要成本。」