遊日新活動｜日本Donki舉辦即劏吞拿魚Show！$88食新鮮拖羅附詳情

不少港人到日本旅行時都喜歡體驗吞拿魚的「解體show」，不過經常要特意到漁市場或需要提早很多預約才能觀賞。最近日媒就報道指現在即使在市中心也能免費看到「解體show」並現場搶購，而舉行地點竟然是「驚安之殿堂」Don Don Donki！



（YouTube 截圖）

日媒《ANN》日前報道指，位於千葉県市川市南八幡的Donki本八幡店地下鮮魚賣場，竟然出現了觀看吞拿魚「解體show」的人潮。一條全長1.5米、重逾60kg的藍鰭吞拿魚展示在顧客眼前，由熟練的職人進行「解體show」。

（YouTube 截圖）

每條價值約50萬日圓（大約港幣2.9萬元）的吞拿魚也被稱為「海洋的鑽石」，可見價值不菲。但「解體show」後現場出售的超新鮮魚生片竟以超優惠價格賣出。 「大トロ」2000日圓、「中トロ」1500日圓，而「赤身」1,000日圓（分別約港幣$117、$88、$58元）。 他們亦出售眼球、「腦天」及魚頸腩肉等稀有部位，激筍價格令客人爭相搶購，瞬間清空貨架。

據報Donki裏的這家鮮魚店「サカナタベタイ」其實是由飲食公司「SANKO MARKETING FOODS」營運，為了在黃金週期間吸引客人便與Donki合作開店並舉行「解體show」。他們指未來亦計劃定期舉行「解體show」，若大家有興趣的話不妨留意一下啊！