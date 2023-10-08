冒險樂園代幣大過彩虹？玩家擲中無獎報警　網曾撐1機受歡迎常玩

屯門華都美國冒險樂園近日有熱話，有玩家掟彩虹，代幣擲中彩虹綠色部分，經理判事主的代幣「砸界」沒有中獎，事主懷疑代幣大過條彩虹遂起爭議並報警，有網民表示，疑詐騙成份仲嚴重過jpex。早前也有網民熱討「美國冒險樂園日係唔係開始沒落？」討論區上有網民以此為題展開討論。



(圖片截圖：Facebook美國冒險樂園關注組）

Facebook群組「美國冒險樂園關注組」有網民發帖文稱：「華都 即時 綠色完全唔夠位，經理擺出嚟都係責（砸）界，銀大過綠色」，附圖是華都商場的「美國冒險樂園」內「掟彩虹」遊戲攤位，有兩名警員在場調查及多人圍觀。

據了解，事主玩「掟彩虹」，代幣擲中彩虹綠色部分，經理最終判事主的代幣「砸界」，判沒有中獎，事主懷疑代幣大過條彩虹遂起爭議，並企圖拍照卻被拒，他於是報警，店方指事主可致電客戶服務部投訴，警方到場了解後列糾紛案處理。

網民對事件議論紛紛：「個銀大個界，報警岩呀、個個都話小事無所謂，但細數目都係錢，要比冒園知d客唔係傻、呢單野詐騙成份仲嚴重過jpex、應該全香港彩虹都查一次，應該好多中招、跟大過綠色真係要報警，明呃 wor、其實睇吓你去邊間玩，我平時去開嗰間就存乜問題，但係有依啲問題就一定要出聲。」

網民留言：

冒險樂園開始沒落？網民反駁勁多人玩

曾經有網民在網上討論區發文，表示兒時或中學時去冒險樂園玩，差不多間間舖都有個「賣幣阿婆」，大多數坐在推銀機啲凳上面，只要一同她有眼神接觸，就會走過來問，後生仔要幾多？最近樓主突然想去玩，入到幾間都「冇曬啲阿婆，咁點買幣？想問問哪一間還有阿婆賣幣？」

（圖片來源：美國冒險樂園）

*賣幣阿婆的金幣比店家賣得更平，所以有客人會光顧賣幣阿婆。

有網民回應︰「阿婆少咗，因為依家轉咗電子卡，同埋每年要人換新幣。」

有網民指出，去冒險樂園玩好貴！還有人去玩？但又有網民話，冒險樂園狂疫情3年間靠封關，人在香港不能去旅行，不介意花一千幾百推下銀；商場租金回落，連又一城都有分店，「仲問係唔係開始沒落？」

（連登討論區截圖）

部分網民留言▼▼

有不少網民和議，星期六、日好多人！樓主是否沒有去過？細個讀書做會員係$1個/幣。屋村區仍然有大把學生玩，假期又好多人玩，一家大細都去，多了好多情侶拍拖去；平日班老人家玩推銀機，放學班小學生玩遊戲機。荃灣準備開新店，已經見裝修中。如心店、又一城店勁多人玩，再落領展分店睇好多人！荃灣千色店又準備開喎！不過，公仔機貴！公仔唔靚，不過仲係好多人。而寵物小精靈機（Pokemon）勁多人玩，超多人排隊，阿爸阿媽幫阿囝排隊玩，但現在少了好多日本機。

（圖片來源：pokemon官方粉絲團）

現時冒險樂園一共有46間分店，遍佈港島、九龍、新界。除了各式遊戲機，繼續有好學生獎勵計劃，還有烘焙教室，每堂收費$329。