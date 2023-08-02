BBC評選5大適合女生獨遊安全國家　日本1理由遭扣分最受好評竟是…

歷經3年疫情，全球觀光旅遊產業漸漸復甦，不少背包客已蠢蠢欲動，已開展或預備一人旅行！不似男生般方便，女生背包客在客觀條件來說也存在安全疑慮，因此英國廣播公司BBC日前評選了5大適合女性獨旅的國家，供大家參考去邊玩最安心！當中，日本意料之內榜上有名，可惜因1理由遭扣分，而最估不到的是中非有一個國家最獲好評！



5大適合女生獨遊國家

英國廣播公司BBC近日分別參考了世界經濟論壇的《性別差距報告》（Global Gender Gap report ）資料、美國喬治城大學的「女性和平與安全指數」（Women's Peace And Security Index，WPS），國際智庫「經濟與和平研究所」的「全球和平指數」（Global Peace Index），以及特別專訪許多曾獨自前往入選國家的女性旅者，綜合所有旅行者建議，整合評選出5大適合女性獨旅的國家結果出爐。港人「鄉下」日本，意料之內在榜上有名，不過最獲好評是中非某國，結果令人大跌眼鏡！

（圖片來源：Unsplash）

1. 盧旺達 Rwanda

大多數人聽到中非東部的盧旺達也會嚇到，因城內幾乎什麼時候都見到警察和軍隊巡邏，看上去威嚴十足。然而，盧安達不論綜觀經濟、教育、醫療、政治參與度等方面都非常先進，在全球性別差距報告中排名第6，國會內有超過55％的議員為女性，議會性別平等程度可在世界名列前茅！換言之，盧安達整體社會對女性友善到家，女生單獨前往旅行，通常會受到友善與熱情的款待。

另外，旅遊最怕語言障礙，在盧安達的英語和法語非常普及，路人普遍也樂意幫忙遊客指路，所以女性到盧安達觀光，安排住宿與交通上都超便利，因而成為今次女性獨遊安全國評選的冠軍黑馬。

盧旺達的生態旅遊資源豐富，如紐格威國家公園（Nyungwe National Park）、盧旺達火山國家公園（Parc National des Volcans），可將火山、湖泊、草原和原始雨林等景色盡收眼底。遊國家公園，還有機會遇見罕有的山地大猩猩，親眼目睹野生動物的生活型態。

2. 挪威 Norway

挪威長年列為世界10大最幸福國家，國家性別平等程度極高、社會包容力超強，當地人友好易親近，非常適合女生獨遊！此外，挪威還是一個旅人的戶外活動天堂，除了有純淨空氣外，壯闊峽灣、峰巒、冰川、森林，以及聞名全球的北極圈極光場景，即使看似在荒郊野外，但女性也都能安全前往，透過徒步旅行，滑雪、釣魚、皮划艇等自由方式參加，開啟人生難得的美妙時光。

3. 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates

阿拉伯聯合大公國的女性教育高，國家穩定，社區安全指數高，女性來到當地，完全可以放寬心展開旅行。根據「女性和平與安全指數」（Women's Peace And Security Index，WPS），阿拉伯聯合大公國15歲以上的女性中，有高達98.5％的人認為自己夜晚獨行也很安全。同時阿聯第二大城杜拜，也被旅遊保險公司「Insure My Trip」評為「女性獨旅最安全城市」，充分顯示阿聯酋文化尊重女性的重要價值觀。

4. 日本 Japan

日本是港人最愛的旅遊勝地之一，入榜原因是犯罪率極低，且當地還有專為女性而設的專用地鐵車廂與旅館，讓女生住起來更貼近需求又舒適，加上連續多年被評為世界10大最安全國家，女性背包客獨旅也十分安心。

此外，日本最被讚是居民良好的衛生習慣，市容與街頭環境乾淨，他們的民族性重視禮貌和禮節，對女性旅客而言，有備受尊重的感覺。而且日本的公共交通系統建設先進，如高速列車、地鐵和巴士等，所以女性能輕鬆抵達當地任何景點，隨性在城市和鄉村之間移動，不必擔心安全問題。

（圖片來源：Unsplash）

語言溝通遭扣分

不過，日本旅遊最大問題是語言溝通，絕大多數日本人英語不佳，如果去較鄉郊的地方，沒有當地導遊的話，對外國旅客無疑是一種挑戰。

5. 斯洛維尼亞 Slovenia

斯洛維尼亞國土是美麗又安全的國家之一，國家犯罪率低，國內的「女性和平與安全指數」（Women's Peace And Security Index，WPS）中，有高達85％受訪女性「感到安全」，在中、東歐排名首屈一指，所以份外非常適合海內外女性自由行動，無須顧慮太多人身安全問題。此外，整座城市公共運輸四通八達，搭乘任何交通工具或租賃汽車穿梭城市都很方便，加上迷人景色，即使只是漫步街頭也令人心情愉悅。