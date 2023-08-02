便利店優惠｜限時全部$10一口價！零食杯麵咖啡雪糕平均低至$5件

便利店最新優惠！全線7-11便利店最新推出超抵優惠，多款人氣7-11零食、飲品、杯麵、雪糕等推出限時優惠，每件平均低至$5，有興趣記得留意優惠日期、價錢詳情，趁優惠掃平貨喇！



便利店全部$10！零食杯麵雪糕低至$5

全線7-11便利店門市由即日起至8月15日，推出$10一口價限時優惠，多款精選產品如零食、杯麵、咖啡、乳酸飲品、雪糕等，均以$10優惠價發售，每件平均低至$5，涵蓋多款人氣品牌及類別。

（資料圖片）

其中咖啡及飲品，包括有BOSS COFFEE無糖黑咖啡或牛奶咖啡、POKKA優質奶咖啡、維他Q版朱古力奶；乳酸類包括有壹品抹茶豆乳、優必乳酸菌飲品、蒙牛優益C活性乳酸菌等，全部每件均售$10。至於子母天然純牛奶及雀巢牛奶，則售$10/2件，平均每件$5。

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零食方面，優惠涵蓋法麗滋夾心卷、四洲甘栗、夾心紫菜、位元堂唧唧龜苓爽等；另外亦有麻油雞味杯麵。

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甜品方面， 今期繼續有抵價雪糕出售，各款DREYER'S乳酪條、燕麥乳酪條、雜果冰條、雪葩條等，每件$10。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。大家有興趣記得入手！

7-11優惠｜$10一口價 詳情

推廣日期： 即日起至8月15日

推廣地點：全線7-11門市

*數量有限，售完即止。

