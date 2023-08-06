中環美食｜五感日常蒟蒻食物專門店　0卡低脂少罪惡減肥食住瘦

中環美食！不少打工仔工作繁重，長期坐在辦公室中，欠缺時間做運動，容易變得不健康，同時令身型走樣。近期，中環有一間蒟蒻製品專業餐廳開張，餐廳供應多款0卡、低脂兼有助減肥的蒟蒻食品，包括蒟蒻卷、蒟蒻飯、蒟蒻麵等，讓大家食得健康之餘，減少大吃大喝的罪惡感。



蒟蒻製品專門餐廳中環開店

蒟蒻製品專門餐廳「五感日常」近日進駐中環，餐廳推出多款蒟蒻卷、蒟蒻飯、蒟蒻麵，讓大家毋須擔心攝取過量澱粉質而危害健康和影響身型，吃得較健康又放心。

五感日常（圖片來源：五感日常）

餐廳目前主打多款加入美味菜式的蒟蒻餐點，包括「健康五目蒟蒻飯」（$48）、「口水雞撈蒟蒻麵 」（$68）、「香辣和牛五目蒟蒻飯」（$48）、「蒜香辣椒焗龍蝦雞湯蒟蒻麵」 （$118）等，讓正配合生酮飲食的朋友吃蒟蒻的同時，不會感到乏味。

另外，餐廳提供多款素食，讓齋戒的朋友亦能大飽口福。素食方面有「素食油揚蒟蒻卷拼沙律」 （$42）、「野生竹笙松茸菌湯」（$38）等。餐廳另外多款小食，例如「自家製花雕醉雞卷」（$48）、「自家手打蝦餅 」（$58）等，同讓使人垂涎三尺。

五感日常

地址：香港島中環擺花街1-7號廣場地下9號舖

開始營業時間：11:30

電話：5741 9488

