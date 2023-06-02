中環美食｜記者實試北木島喜多嬉生蠔放題　任食蠔+帆立貝$498起

生蠔放題！中環一間因生蠔放題而知名的餐廳，最近搬到半山扶手電梯毗鄰。相比起舊址，新地方更大，交通更交便，最平只要$498起，大家可品嘗8款日式頭盤，及任食生蠔與帆立貝。多加$100，更可任食串燒、任飲生啤以及享用北海道葡萄酒雪葩最中餅，吃足90分鐘，即睇食評！



北木島喜多嬉推蠔+帆立貝放題 包頭盤、主食

位於中環的北木島喜多嬉牡蠣屋，主打日本岡山縣北木島出產的蠔，是香港鮮有供應生蠔放題的餐廳。

（何以諾攝）

由於生蠔放題太吸引，餐廳經常滿座。負責人為了接待更多客人，決定將店舖遷到面積較大的現址。而現址所在的大廈毗鄰半山扶手電梯，「打工仔」們放工後到餐廳「食好西，鬆一鬆」也較方便。

90分鐘喜多嬉懷石風放題

餐廳目前提供可90分鐘的「喜多嬉懷石風放題」，在午市或晚市亦有提供。最平只要$498，大家可以品嘗作為頭盤的「喜多嬉懷石八品」、作為主菜的松葉蟹舞茸五島手延烏冬配白象貝濃湯，以及任食生蠔與帆立貝。多加$100可任食串燒、任飲生啤，更能享用在日本被示為高級甜品的北海道葡萄酒雪葩最中餅。

（何以諾攝）

記者實試 伊勢海老羊羹超彈牙

前菜方面，「喜多嬉懷石八品」有8款前菜，有伊勢海老羊羹、雲丹松葉蟹黃金膏配蟹醋啫喱、手工月見燒雞軟骨棒、炭燒活饅、明太子拌秋葵、加入鮮蠔湯的喜多嬉牡蠣茶漬飯、愛知縣白象貝刺身以及季節沙律

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記者最欣賞伊勢海老羊羹，以透明形態呈現，加入香料的羊羹，口感獨特，讓人嘗到好清新的味道，蝦肉相當彈牙！店方提醒大家，享用八品時可先享用伊勢海老羊羹、白象貝刺身，最後才享用鹹味較重的雲丹松葉蟹黃金膏配蟹醋啫喱。這樣，每種食物的味道會更明顯突出。

伊勢海老羊羹（何以諾攝）

加入了白象貝濃湯的松葉蟹舞茸五島手延烏冬相當鮮甜！白象貝濃湯以10 斤白象貝，經過24小時精製而成，相當花心思。製作時，廚師並不會加入調味料，讓白象貝鮮味更為突出。

松葉蟹舞茸五島手延烏冬（何以諾攝）

熟蠔的味道更佳多汁厚肉 帆立貝任食

至於餐廳主打的蠔，食客可揀以生或熟的方式享用。味道方面，記者覺得熟蠔的味道較佳。與生蠔相比，熟蠔肉汁較多，口感較厚實。賣相方面，生蠔較熟蠔優勝，看起來較肥美及水潤。

除了蠔，光顧放題的客人亦能夠任點帆立貝。帆立具貝鮮味重，肉汁豐富。至於串燒，供應的種類多元，大家可以選擇秋葵、雞心、雞腿肉、豬頸肉、七里香以及稱為「一夜干」的馬友。

葡萄酒雪芭最中餅 日本高級甜品

享用各種菜式後，是時候享用甜品！餐廳供應在日本被示作高級甜品的最中餅。最中餅夾著葡萄酒雪芭，伴著沾上黃頭粉的黑糖厥餅呈上。整個甜品既甜又脆，當中，葡萄酒雪芭相當美味，葡萄味濃但酒味不會過重，不能接受烈酒的朋友都適合享用。

店方提醒大家，雖然店舖遷到新址後有更多座位，但仍然有大量預約，想在指定日子用餐的朋友，謹記至少提早2個星期訂座。

北木島喜多嬉牡蠣屋

地址：香港島中環些利街2號LL Tower 3樓

營業時間：12:00 - 22:00

電話：6089 8740

