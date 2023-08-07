名牌優惠｜網購平台手袋衣履三折起　VERSACE、FERRAGAMO多款減價

奢侈品牌網購平台/名牌倉NET-A-PORTER優惠低至三折！大量名牌手袋、潮流服飾、鞋履等，以低至三折發售。BALENCIAGA 、VERSACE、GIVENCHY、FERRAGAMO式式俱備，即看優惠詳情。



NET-A-PORTER優惠開鑼！由即日起，潮流奢侈品牌網購平台NET-A-PORTER推出限定優惠，多款名牌手袋、服飾等大減價至半價起，涵蓋逾萬件人氣商品，包括BALMAIN、MAX MARA、BALENCIAGA 、VERSACE、GIVENCHY、FERRAGAMO等品牌有優惠！

（圖片來源：NET-A-PORTER）

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今庚鞋款比較吸引及多！其中兩款高跟鞋大方高貴，除了可襯晚裝，也可襯上班服穿搭。

例如，GIVENCHY G-Lock 女公爵缎涼鞋原價HK$7,990，40% 折扣，現售HK$4,794。涼鞋以奢華的女公爵緞製成，鞋袢勾勒足形的同時可穩妥跟腳。

購物連結︰NET A PORTER

（圖片來源：NET-A-PORTER）

另一款推介是FERRAGAMO Anser 皮革高跟鞋原價HK$9,500，50% 折扣，現售HK$4,750。高跟鞋的鞋跟有10.5厘米高，而且摩登時髦，用它來搭配西裝套裝十分相襯。

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（圖片來源：NET-A-PORTER）

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另一件小飾品是手機殼，VERSACE iPhone保護殼，原價HK$5,838.88，70% 折扣即三折，現售HK$1,752。不過只用於iPhone13，假如未換手機，但想換手機殼，不妨參考。

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NET-A-PORTER 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣優惠：半價起

推廣地點：NET-A-PORTER官網

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