日本大阪難波3大溫泉酒店記者實住評測　人均$222起早餐任食拖羅

大阪旅遊！大阪是繼東京後，港人遊日的第二熱門城市！記者今次便透過旅遊AI，搵到3間CP值爆標的溫泉酒店，全部距離難波及心齋橋一帶僅5分鐘步程，不但可24小時喪浸溫泉，其中2家早餐更可無限任食黑門市場直送的拖羅！



旅遊AI幫手設計行程

去旅行要玩得盡興，一間舒適企理的酒店佔了重要一環！不過，上網搜尋大阪，成千上百的酒店推介，續家搜集資料也挺費時失神！近來，記者發現Trip.com新出了旅遊AI＂TripGen＂，僅輸入旅遊地點及關鍵字，AI即推薦合乎條件的最佳酒店及行程建議，整個過程快捷方便，啱晒不想花太多時間做reseach的朋友！

而今次記者的大阪之旅，即是透過TripGen搵到3間CP值爆標的溫泉酒店，不但可24小時喪浸溫泉，其中2家早餐更可任食黑門市場直送的拖羅，每晚房價人均僅$222起，激抵！

（房間價錢以網站搜尋當日為準）

記者至愛遊大阪！一年平均去２次！（照片由記者提供）

心齋橋酒店推介【1】Vessel Inn Shinsaibashi（Vessel賓館）

個人去大阪，次次都會Book難波至心齋橋一帶的酒店，一來地段方便，Shopping、食飯好輕鬆，二來價格通常不高，CP值高！當中，個人很推薦Vessel Inn Shinsaibashi（Vessel賓館），酒店距離地下鐵「心齋橋站」約5分鐘路程，經由連接四橋站、心齋橋站及長堀橋站的「長崛橋地下街」出口，搭電梯上地面後10秒即可直達酒店，可隨時去行街歎美食！

早餐任食拖羅刺身、大阪名物章魚燒、炒麵、咖哩飯

Vessel賓館最令我印象難忘是自助早餐的部分！食物選擇非常多，當中最大亮點必然是黑門市場直送的拖羅刺身及京蔥吞拿魚蓉，可任意配上飯或烏冬，不用逼市場都有好料食！此外，記者也推介早餐裡的大阪名物章魚燒及大阪燒炒麵，章魚燒內有原粒章魚，燒炒麵上淋滿沙律醬及木魚，好足料！至於咖哩飯、即磨咖啡及每天新鮮即製的麵包也不錯！每晚房價低至$474起，人均$222起，性價比超高！

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地址：地址：大阪市中央區南船場2丁目12番11號

交通：心齋橋站步行約5分鐘

房價：每晚人均$222起

預訂：Trip.com

心齋橋酒店推介【2】大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

如喜歡浸溫泉，必揀大阪難波光芒酒店！酒店最大的特色是其頂樓的高空SPA，設超大個露天溫泉浴場，可比大家邊泡湯邊俯瞰整個大阪城市景致！每晚房價低至$789起，人均$394.5起！

（圖片來源：官方）

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此外，酒店距離「心齋橋站」約13分鐘步行路程，不過鄰近人氣景點心齋橋及道頓堀固力果廣告牌（Glico Man Sign）等5分鐘就可抵達，附近亦有便利商店、藥妝、難波城購物中心，地理位置方便。

家庭式料理自助早餐 必食芝士長通粉、豚肉飯

至於早餐，主要以家庭式料理為主，有各式各樣蔬食、湯品，選擇頗多！個人幾驚喜酒店早餐有芝士長通粉，上面的醬不是溝粉整的，真的從芝士輪中溶出芝士製作，誠意十足！另外，酒店的豚肉飯也十分出色，香香甜甜，送飯一流。

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地址：2-2-5,Higashi-shinsaibashi, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行約13分鐘

房價：每晚人均$394.5起

預訂：Trip.com

心齋橋酒店推介【3】Dormy Inn 難波高階天然溫泉酒店（Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring）

不塊為酒店集團Dormy Inn旗下的酒店，記者覺得難波高階天然溫泉酒店 （Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring）的設施及配套最貼心。這裡除了早餐出色外，入住的客人還可免費享用宵夜拉麵、雪條及益力多，幾時來都不怕餓親！

半夜有拉麵食！（照片由記者提供）

每天21:30-23:00可免費食拉麵、15:00-25:00可任食雪糕雪條、05:00-10:00則有免費益力多，基本上無何時間待在酒店都有得食。

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傳統溫泉大浴場

至於酒店，除提供單人及雙人房間之餘，更設有天然溫泉大浴場泡湯，住客可於下午3時至早上10時去泡湯，甚至半夜時間都可以泡完再入睡！每晚房價低至$487起，人均$375.5起。

（圖片來源：官方）

酒店也鄰近多個大阪地鐵站，搭乘至「長掘橋站」出站後步行約3分鐘便可抵達酒店。酒店1樓設有便利店、藥妝店等，而且距離道頓堀美食區僅3分鐘步程，同時地點鄰近里門市場、八齊橋、道頓崛商圈等景點，非常方便。

地址：2-14-23 Shimanouchi Chuo-ku，心齋橋, 大阪

交通：長掘橋站步行約3分鐘

房價：每晚人均$375.5起

預訂：Trip.com