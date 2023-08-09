GODIVA｜新升級版黑朱古力味軟雪糕買1送1　平均$20/支附優惠日期

GODIVA雪糕優惠！繼OK便利店GODIVA冰凍甜點杯買1送1，GODIVA門市也有軟雪糕買1送1優惠！8月10日至13日一連4天推出。今次更是新升級版黑朱古力味！連朱古力豆都有買1送1！快睇以下優惠詳情！



GODIVA新升級版朱古力味雪糕、朱古力豆買1送1

由8月10日至13日，GODIVA會於香港大部份分店推出買1送1優惠。優惠期由下午13:00起，大家買新升級版黑朱古力味軟雪糕及朱古力豆，將會額外多1份，平均$20/支就食到！

（圖片來源：FB@GODIVA Chocolatier (Asia)）

今次有優惠的GODIVA黑朱古力味軟雪糕採用全新配方，有更濃郁的牛奶味！兼有更濃厚的可可香氣，口感絲滑！

留意每間分店有優惠的黑朱古力軟雪糕只有200套，售完即止。而優惠不適用於新都會廣場、海港城、機場及作為免稅店的分店。此外，優惠亦不得與其他優惠一同使用。優惠期間，供應優惠的分店會暫售其他口味的軟雪糕。

GODIVA分店（資料圖片）

優惠期間，GODIVA朱古力同時有買1送1，朱古力豆口味包括薄河朱古力味、咖啡牛奶朱古力、白朱古力，黑朱古力及牛奶朱古力5種，優惠價平均每盒$29.5。

GODIVA買1送1優惠 詳情

日期：2023年8月10日至13日

時間：13:00起至售完

適用商品：黑朱古力味軟雪糕及朱古力豆



優惠適用於香港GODIVA專門店（新都會廣場、海港城、機場及免稅店除外）。

買一送一優惠不得與其他優惠一同使用。此優惠不適用於賺取VIP積分。

買一送一軟雪糕優惠期間店舖只提供一款指定味道軟雪糕，其他味道暫停。

