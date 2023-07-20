餐廳優惠｜黑木亭居酒屋13大優惠　晚市88折/生蠔買1送1/海膽半價

日本街道主題餐廳「黑木亭居酒屋」為慶祝總店開業3周年，由即日起至10月提供13大優惠。當中包括全線晚市88折優惠，以及生蠔、海膽、Q熊杯、和牛等指定食品與套餐特價、半價發售、買1送1等。即睇優惠詳情、分店地址、營業時間！



黑木亭居酒屋周年慶13大優惠

「黑木亭居酒屋」屬新派居酒屋。該店參考了日本的街道為設計，讓食客在神秘燈光、音效的配合之下，彷彿置身於日本街頭，在沉浸式的氛圍下享用各式各樣的日本美食。

為慶祝總店開業3周年，「黑木亭居酒屋」由即日起至今年10月30日，推出「３周年活動優惠」——設有13大優惠供大家使用。

【1】晚市88折優惠

「黑木亭居酒屋」的所有分店正供應全線晚市88折優惠。店方建議客人到訪前先訂座，減少輪候時間並能夠即時確認座位。該優惠不包括已折扣的特選菜式、酒水及飲品，只適用於星期日至四18:00 – 23:00的晚市時段 。

【2】「龍蝦刺身三食」7折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

優惠期間，大家能以7折價錢（$598）享用「龍蝦刺身三食」（原價$854）。第一、第二及第三食分別為龍蝦刺身、龍蝦蜆肉濃汁燴飯以及龍蝦鉗蒸蛋。要注意！此優惠只適用於元朗及尖沙咀店。

【3】「龍蝦刺身——魔法二食」7折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

大家亦能以7折價錢（$468）享用「龍蝦刺身——魔法二食」（原價為$669）。「魔法二食」的二食為為蕎麥麵龍蝦刺身冷蕎麥麵配龍蝦頭麵豉湯，麵身冰涼，適合於炎熱天氣下享用。

【4】「A5宮崎和牛舞茸野菌薄燒」7折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

由和牛包裹著舞茸野菌呈現的「A5宮崎和牛舞茸野菌薄燒」 （原價為$411），正以7折（$288）發售。

【5】「厚燒A5宮崎吉列和牛 」7折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

可自行將和牛置於熱石上燒製的「厚燒A5宮崎吉列和牛」（原價為$526），有酸汁辣椒蘿蔔肉、蔥花、蒜片、燒汁4種調味可供選擇，目前以7折（$368）發售。

【6】「蔥鹽厚燒A5宮崎和牛 」7折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

「蔥鹽厚燒A5宮崎和牛」（原價$526）同樣正以7折（$368）發售。店方強調和牛以蔥花和鹽調味，讓人能夠品嘗到和牛的原始風味。

【7】「A5宮崎和牛酥皮PIZZA」6折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

以宮崎和牛及PIZZA為主題的創新菜式——「A5宮崎和牛酥皮PIZZA」（原價$313），其酥皮餅底加上了芝士、車厘茄、栗米、芝士及宮崎和牛。和牛香嫩配上酥脆餅底，口感豐富。Pizza目前以6折（$188）發售。

【8】「玉子燒汁脆活海鰻」7折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

會滲出香濃魚油的「玉子燒汁脆活海鰻」（原價$269）正以7折（$188）發售。

【9】「鐵板活海鰻」7折優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

以鐵板制作的「鐵板活海鰻」（原價$383）目前以7折（$268）發售。

【10】「Ｑ熊杯」$3優惠

周年慶期間，大家能以$3享用「Q熊杯」1杯。「Q熊杯」有「布蕾布甸配焦糖漿、芝士蛋捲及烏龍茶奶凍」、「豆乳布甸配鮮奶冰、香蕉及可可脆粒 」以及「豆乳布甸配桂花花釀、奧利奧餅乾及烏龍茶冰」。店方每日會隨機供應1款，每人限叫1杯。

【11】「日本直送馬糞海膽 」 半價優惠

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

日本直送的原板海膽，正提供半價優惠。40克的原板海膽原價為$396，現在只售$198。

【12】法國、日本時令生蠔買一送一

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

產於法國、日本的時令生蠔目前具有買一送一值優惠，平均低至$24隻。

法國生蠔——凱撒15：$48（2隻）

日本岩手縣牡蠣——令和之怪物：$128（2隻）

日本宮城縣牡蠣——獨眼龍Dokuganryu：$128（2隻）

日本兵庫縣牡蠣——武士：$128（2隻）



【13】「午市商務二人前」7折優惠

「黑木亭居酒屋」的午市精選款式有南蠻炸雞炸蝦薯仔沙律配綠茶蕎麥麵、刺身蕎麥麵（包含三文魚2件、油甘魚2件、蝦2隻）以及元朗及尖沙咀店限定的芝士流心玉子鰻魚飯配柚子豚肉丼等。

而元朗店更限定提供「午市商務二人前」，包含2款定食，指定刺身、指定卷物、雪糕1球（2份），再奉送免費自助沙律吧，價錢低至7折。

（圖片來源：黑木亭居酒屋）

黑木亭居酒屋

黑木亭居酒屋（天后總店）

地址: 天后清風街 10 號清風大廈地舖

營業時間 : 星期一至日 12:00 - 14:30 及 18:00 - 23:00

電話：2660 6373



黑木亭居酒屋 （尖沙咀店）

地址：尖沙咀金馬倫道 58-60 號國鈀大廈地下至 1 樓

營業時間 : 星期一至日 12:00 - 23:00

電話：2329 6669



黑木亭-お食事処 （元朗店）

地址：元朗裕景坊 15-25 號玉成大廈地舖

營業時間 : 星期一至日 12:00 - 22:00

電話：6365 3267

