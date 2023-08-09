茶餐廳｜網民票選5大冰室須提高水平　冠軍拋離對手被指選擇太少

不少打工仔忙到無時間食飯，「醫肚」會揀冰室或茶餐廳（茶記），貪其快、靚、正，梗有一間在附近！不過，部分冰室或茶餐廳質素一般，分分鐘食完仲一肚火！內地網紅在小紅書經常分享在香港茶餐廳的不快經歷。有見及此，近日有網民在Facebook群組發起「全港最伏連鎖冰室」投票，結果金X、牛X、敏X、百X百、意X五強大幅拋離其他飲食集團，其中敏X一致公認麻麻地好食，不但選擇少，份量也少。



網民票選5大冰室 量少出餐慢

近日有網民在Facebook群組「飲食黑店大全 🥜 (全港食店質素關注組)🍟🍣🍷🥩🍩」中發起「全港最伏連鎖冰室」投票，在云云二十多間的連鎖冰室中，金X、牛X、敏X、百X百、意X5間成績特別突出，以數百票差，大幅度拋離其他飲食集團，集難食、食物選擇少、份量少，以及出餐速度慢等多個不善地方。

近日有網民發起投票，票選哪些冰室極須改善。（截圖自Facebook群組「飲食黑店大全 🥜 (全港食店質素關注組)🍟🍣🍷🥩🍩」）

網民票選結果如下︰

第5名：意Ｘ（47票）

第4名：牛X冰室（126票）

第3名：金Ｘ冰室（128票）

第2名：百Ｘ百（138票）

第1名：敏X冰室（303票）



眾多冰室之中，百X百、牛X冰室及意X分別佔據第2、第4至5名最伏連鎖冰室。有網民指這3間冰室來自同一集團，整體服務不差，但食物味道欠佳，僅能勉強填飽肚！其中，牛X冰室因出餐太慢惹負評，有網民表示自己落單後，食物久久仍未到齊，等到嬲。

至於第3名的金X冰室，其分店太多，間間分店水準不一，部分店食物不好味，部分店味道則尚可接受，出品有點不穩定。至於榜首的敏X冰室，則集合了難食、份量少及選擇少3大問題，被不少網民列入「可一不可再」的名單內。

即睇網民回應👇🏽👇🏽